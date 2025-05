Marató de films d’anime japonès

El Cinema Catalunya i l’entitat La Frikassa coorganitzen la primera edició d’AnimEgara. Es tracta d’una marató cinematogràfica que es celebrarà el pròxim dissabte 14 de juny a la sala del carrer Sant Pere.

La jornada consistirà en la projecció de 3 films d’anime doblats al català, entre les 16 hores i fins a pràcticament la mitjanit.

A més, la jornada arrencarà amb una actuació musical a càrrec del pianista Victormame. Conegut per ser el teclista de Doctor Prats i per haver publicat recentment el llibre “Música de videojocs”, Víctormame interpretarà temes de bandes sonores de pel·lícules d’anime, així com cançons de les sèries de dibuixos animats més populars.

Ja entrada la marató, la primera pel·lícula serà “El detectiu Conan: El pentagrama del milió de dòlars” (Tomoka Nagaoka, 2024). Aquesta saga està basada en la sèrie d’animació emesa durant els últims anys per 3Cat.

Tot seguit, tres actors de doblatge prendran la paraula en una taula rodona on parlaran del gènere anime, a través de les seves experiències professionals. En un debat participatiu amb el públic assistent, els tres convidats seran Albert Trifol, Amadeu Aguado i Òscar Muñoz.

A partir de les 19.15 hores es projectarà una de les pel·lícules més emblemàtiques de l’univers Ghibli: “El viatge de Chihiro” (Hayao Miyazaki, 2001) va passar a la història després de convertir-se en el primer film d’anime japonès que va guanyar un Oscar, en la categoria de Millor pel·lícula d’animació, l’any 2002.

Ja a partir de les 22 hores del vespre, el divulgador de cultura japonesa Oriol Estrada (conegut com a Capitán Urías), realitzarà una interessant presentació sobre “Akira” (Katsuhiro Ōtomo, 1988), l’últim film de la jornada.

L’abonament complet per a les 3 pel·lícules d’AnimEgara té un preu de 12 euros (i 5 euros les sessions individuals). També hi haurà ambientació de cosplay de personatges que es podran veure a la marató.