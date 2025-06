Murals ceràmics inspirats en la flora de Sant Llorenç

L’artista Stefanie Herr signa “Peònia silvestre”, un díptic ceràmic concebut per a dialogar amb l’arquitectura del recentment finalitzat complex residencial Sirani a Terrassa.

Situats en els dos vestíbuls de l’edifici, els murals despleguen un joc geomètric i cromàtic que evoca un paisatge floral abstracte, que muta amb la llum i el pas dels qui el contemplen. L’obra estableix una transició sensorial entre els espais públic i privat i ofereix als residents un entorn estèticament estimulant que enriqueix la seva experiència diària.

La peònia, planta endèmica de la península Ibèrica, també es troba en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, un espai natural protegit que frega el nucli urbanitzat on se situa el complex residencial Sirani —obra de l’estudi d’arquitectura Batlleiroig—, compost per 87 habitatges.

Per a diferenciar els vestíbuls i dotar a cadascun d’un element identitari, l’artista ha optat per introduir un mural de creixement vertical i un altre que es desplega de forma horitzontal. Tots dos, de 16 m² cadascun, parteixen d’una peça ceràmica hexagonal bàsica de la qual brollen semiesferes de diverses grandàries: verds per a les tiges i vermelles per als pètals.

La unió de les peces hexagonals amb les hemisfèriques s’aconsegueix durant la cocció, a través del procés de vitrificació de l’esmalt, conferint a la superfície una textura contínua i un acabat brillant que ressalta els matisos de color.

Especial valor adquireix el fet que els murals hagin estat realitzats pels artesans Manel Diestre i Joaquim Toribio, del Taller de Ceràmica SOT, especialitzat en la restauració del patrimoni ceràmic, amb intervencions en edificis modernistes com l’Hospital de Sant Pau i la Casa Batlló.

Stefanie Herr

L’artista visual alemanya Stefanie Herr és coneguda per les seves intricades escultures fotogràfiques en relleu realitzades en cartó i paper, que desafien les formes tradicionals de percepció pictòrica i espacial. Arquitecta de formació, treballa com a artista independent des de 2007.