Una protesta talla a Terrassa la carretera de Martorell

"Volem ser escoltats. Per un accés segur al barri". Veïns de Vista Alegre han tallat el trànsit a la carretera de Martorell en protesta per la situació d'aïllament que, denuncien, pateix aquest barri de la perifèria de Terrassa. La manifestació s'ha dut a terme aquest divendres, a partir de les 18 hores, i ha alterat el trànsit al sector. La Policia Municipal ha desviat la circulació.

L'Ajuntament duu a terme unes obres concebudes per habilitar una vorera provisional en el tram de la carretera de Martorell, entre la sortida del barri de Vista Alegre i la vorera ja existent més enllà del carrer del Burot. La vorera resultant ha de connectar el pas inferior de l’autopista C-16 i la carretera C-58 del barri de Vista Alegre, cap a la carretera de Martorell, direcció Centre. D'altra banda, la Diputació de Barcelona treballa en la redacció d’un projecte per millorar el pas semaforitzat sota la C-16, que connectarà la carretera de Martorell amb el barri. Aquest pas semaforitzat ha d'incloure una nova pavimentació "més còmoda i segura per als vianants". I la Generalitat fa treballs de millora de la calçada de la C-16, tant en sentit Manresa, que van finalitzar a l'abril, com en sentit Barcelona, previstes perquè acabin a finals de juny.

Els veïns, però, s'han rebel·lat. La manifestació d'aquest divendres ve precedida de reunions en les quals ha quedat palès el cansament. L'associació veïnal afirma que havia treballat amb l'Ajuntament per aconseguir "un bon accés al barri", però en la fase d'execució de les obres s'han introduït canvis que no són acceptats. Per exemple, segons denuncien, s'ha construït una vorera dins del túnel d'entrada al barri, reduint-la més d'un metre d'amplària. A més, l'entitat planteja que la vorera en construcció es condicioni en el costat esquerre de la carretera (direcció Terrassa), perquè és en aquest àmbit on ja existeix una sendera pavimentada i la nova estructura connectaria amb el pas de vianants que s'habilita en la carretera.

La junta demana la col·locació d'un stop en el sentit descendent, abans del túnel, i un mirall per poder observar l'interior del túnel "sense ocupar la via". També reclama un pas de vianants de pintura vermella amb cadiòptrics lluminosos. L'objectiu: que els conductors de vehicles "puguin aprofitar l'amplària total del túnel i que els vianants estiguin segurs". La llista de peticions inclou la instal·lació d'elements per reduir la velocitat a cada extrem del pas i la d'un llaç inductiu "que detecti quan un vehicle està en espera per accedir a la carretera des del carrer de Cuba". En aquest cas, s'activaria un semàfor de manera automàtica. El veïnat també vol recuperar el gir a l'esquerra en la carretera per entrar al barri.

Un informe

En un informe de resposta a l'associació de veïns i propietaris de Vista Alegre, el consistori indica que va acordar amb el veïnat reforçar la senyalització horitzontal. I afegeix que totes les obres, de les diverses administracions, s'han definit tenint en compte "la solució consensuada". L'actuació sota el pas inferior dibuixa una vorera "al mateix nivell que la calçada separada del trànsit amb uns captafars encastats al paviment i distingida amb pintura". A més, segons l'informe, una vorera al nord (a la carretera) no ofereix tanta visibilitat ni seguretat als vianants com la situada a la banda sud.

Les conclusions: el consistori descarta fer canvis en obres ja executades. Els projectes aprovats i consensuats, amb obres iniciades o a punt d'iniciar-se, han de seguir endavant "com estaven previstos".

Un portaveu veïnal denuncia que les obres han minvat la visibilitat, han allargat el túnel i impedeixen el gir de vehicles de gran tonatge. I que el desnivell de la vorera interior "pot provocar accidents". El barri, diu, "és una ratera".