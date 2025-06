La terrassenca Àngels Margarit deixa la direcció del Mercat de les Flors

Àngels Margarit (Terrassa, 1960) abandonarà definitivament la direcció del Mercat de les Flors aquest setembre. Està previst que la persona que substituirà Àngels Margarit s’incorpori el 15 de setembre. La directora, que ara acaba mandat, exercia el càrrec des del desembre del 2016.

Així s’ha fet saber aquesta setmana, des del Mercat de les Flors, durant l’acte de presentació de la nova temporada de dansa pel curs 2025-2026. De fet, l’esperit i els espectacles d’aquesta temporada encara portaran la signatura de Maragarit, qui ha dissenyat la programació juntament amb el seu equip.

En dita presentació, Margarit va celebrar que el Mercat porti 20 anys dedicat a la dansa i encari un nou cicle, amb nova direcció al setembre.

Així mateix, va descriure que per preparar la seva última temporada ha aprofitat a programar espectacles diferents als que havia fet. I va reivindicar que, durant el seu mandat, ha volgut potenciar la producció pròpia del Mercat, ja que hi ha molts creadors que poden desenvolupar creacions importants si tenen les condicions, va incidir.

“Marxo havent volgut mostrar molt la diversitat. He intentat donar lloc a totes les creacions, especialment les de l’àmbit local, i fer producció pròpia”, va dir Margarit dilluns en la presentació de la nova temporada. La seva última programació recull “coses que encara no havia fet i havia de fer”, afegia la terrassenca.

Novetats

Pel que fa a la temporada, el Mercat de les Flors rebrà la Companyia Nacional de Dansa Contemporània de Corea -que actuarà a l’espai per primer cop-, així com el Ballet de Lorraine, el Ballet Estatal de Hessen i la Dresden Frankfurt Dance Company. La temporada s’encetarà el 2 d’octubre amb ‘Cèl·lula’, el projecte propi per fer créixer el talent local.

Entre altres propostes de gran format, es troben ‘Fugaces’, d’Aina Alegre amb CCN Grenoble i Studio Fictif del 17 al 19 d’octubre, i ‘Double bill’, de la Dresden Frankfurt Dance Company, amb coreografies de William Forsythe i Thomas Hauert.