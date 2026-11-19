La cosa va de maridatge i el públic haurà de posar de la seva part per a l’aliança sensorial. El FormatJazz, la proposta del Club de Jazz Terrassa, per combinar música en directe amb degustacions de formatges, arribarà aquest divendres, 20 de novembre, a la 14a edició. Enguany, la banda sonora de tot plegat correspon a Liza Wuyts & Bech, duet format per la cantant Liza Wuyts Euler i el guitarrista Carles Bech.
Per descomptat, serà a la Nova Jazz Cava, aquest cop a les 21 hores. La degustació de formatges artesans de diverses procedències “es complementarà amb altres delicadeses egarenques: els pans artesans del Forn Turull, la xocolata de QuimCacau i l’excel·lència dels vins del Celler Jordi Miró, de Corbera d’Ebre”, especifiquen els organitzadors.
Liza Wuyts Euler, veu càlida i plena de matisos, hi aporta swing i sensibilitat interpretativa, mentre que la guitarra de Bech combina tradició jazzística i improvisació i arranjaments personals. La proposta del duo camina amb naturalitat entre els paratges del jazz, la chanson française, el blues i la bossa nova, en un repertori multilingüe que connecta figures com Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Django Reinhardt, Toots Thielemans i Michel Legrand. Tot això, amb un altre assortiment; en concret, de nou formatges artesans.