L’organista Jordi Pajares oferirà aquest diumenge (18 hores) un concert al temple de la Sagrada Família, per commemorar la festivitat de Santa Cecília, el 94è aniversari de la parròquia i el 75è de l’església.
El programa inclourà vuit peces: una de Joan Cabanilles (1644-1712), una d’Antonio Carreira (1520-1594), dues de Johann Sebastian Bach (1685-1750), una de Johann Ludwig Krebs (1713-1780), una altra de Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918) i dues de Max Reger (1873-1916).
Jordi Pajares i Ribas és titulat superior pel Conservatori del Liceu amb màximes qualificacions. Va estudiar amb els catedràtics Josep Maria Mas i Bonet (orgue) i Elsa Sanchis i Cecilio (piano). Es va diplomar en postgrau en orgue al CSIC sota la direcció de Montserrat Torrent, amb qui va obtenir beques per estudiar música ibèrica antiga. Va rebre classes magistrals de figures de l’orgue com Olivier Latry, Michael Radulescu, Ludger Lohmann, Enrico Vicardi, Joâo Vaz, Andreas Schröder, Josep Maria Mas i Bonet i Guido Iotti.
Ha tocat en festivals a Espanya, Alemanya, Polònia i Grècia, país on ha impartit magisteri sobre Bach i Buxtehude. Intèrpret titular a la parròquia de Santa Maria de Barberà del Vallès, és professor de piano i cap de departament al Conservatori de Terrassa.
Repertori
El programa d'aquest diumenge, 22 de novembre, inclourà vuit peces: “Tiento Lleno de 6 tono”, de Joan Cabanilles; “Cançao a quatro glosada” d’Antonio Carreira; “Preludi i fuga en Do Major (BWV 547)” i “Preludi-coral (BWV 721”), amb “Erbarm dich mein, o Herre Gott” (“Tingues pietat de mi, oh Senyor Déu”), de Johann Sebastian Bach; “Fantasia a gusto italiano in F Major (WV 422)”, de Johann Ludwig Krebs; “Fantasia and fugue in G Major op 188”, de Charles Hubert Hastings Parry; i “Chorale prelude ‘Seelenbräutigam’ op 67, ‘El nuvi de les ànimes’, i “Introduction and passacaglia in D minor (WoO IV/6)”, de Max Reger.