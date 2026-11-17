Està acostumat a esprémer moments de selves i roman en la consciència d’allò efímer, de l’art com una espècie de fosfè. Desmunta les seves obres fetes amb material orgànic i elles s’esvaeixen com a cendres nanes. No obstant això, abans les fotografia i les captura en còpies, i algunes d’aquestes còpies s’han convertit en expressió de “fine art”, com el mateix autor, Antoni Badrinas Castro, defineix els objectes que ha penjat en una escala. L’al·lusió de la ubicació és literal. Badrinas té una mostra de 13 obres en l’escala interior de la llibreria La Temerària. Allà romandran unes setmanes.
Evoquen una cosa inquietant amb ressonàncies de màscares. Són com una destil·lació de les dècades itinerants d’aquest artista i arquitecte terrassenc de 86 anys que el 2025 va tornar a la seva ciutat després de viure a l’estranger gairebé tota la vida, els últims 50 anys al Brasil, amb tribus amazòniques. “De Can Colapi a l’Amazònia”, va titular la xerrada que va pronunciar el 9 de novembre a La Temerària. Va tornar a Terrassa l’any passat, “com els elefants tornen al final al lloc on van néixer”.
"Ja no existeixen"
Les obres col·locades a l’escala de l’establiment “no són exactament màscares”, diu. “Són el resultat dels meus viatges a l’Amazònia, reproduint els conceptes dels pobles originaris”, afegeix l’artista, descendent de la nissaga Sala i Badrinas. Per a la seva mostra ha reproduït obres originals “que ja no existeixen”. Realitza les reproduccions “en qualsevol dimensió” amb impressores avançades amb una tècnica “que utilitzen molts museus de prestigi, com el Museo del Prado o el Reina Sofia”.
“Els originals no existeixen ja”, recalca Badrinas en parlar de la seva obra penjada a les parets d’unes escales. El desembre passat va protagonitzar la tertúlia mensual de la Sala Paüls. En la mostra col·lectiva d’aquest espai tenia una escultura, “El caganer universal”, elaborada amb vèrtebra de vaca, mans de mico, una dent de cocodril i una fusta, material que havia recollit a la selva.