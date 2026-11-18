Això és humor negre, si més no fosquíssim. Són fragments d’interpretació que interpel·len prejudicis i que han dut fins i tot el seu autor a la banc dels acusats. Potser és tan lluny de tot que David Suárez arriba a Terrassa amb el seu espectacle un dijous. Aquest 19 de novembre actuarà a LaFACT Cultural, a partir de les 21 hores. El cos central de l’auditori estarà ple. Aquest dimecres encara quedaven entrades pels flancs.
“Humor blanco”, ha titulat el seu muntatge aquest còmic gallec, reblant el clau de les consideracions guanyades en una trajectòria esquitxada de polèmiques pel contingut dels seus missatges, no sempre des de l’escenari o el plató. També a xarxes socials. Fos com fos, els espectadors ja saben el que hi ha: “Una hora d’humor no apte per a tothom”, deixen clar els organitzadors d’una proposta que constitueix “un viatge pels seus pensaments més foscos”. Parla de les controvèrsies provocades, de sexe, de judicis, i també de l’envelliment.
Incomoditats
Tot plegat es fonamenta en reflexions i incomoditats. “Humor blanco” és, en realitat, “el xou d’humor negre més famós d’Espanya”, segons la presentació de l’espectacle. David Suárez Varela (Santiago de Compostel·la, 1992) és còmic, director i guionista. Va debutar l’any 2013 amb “Vincent Finch: diario de un ego”. L’any següent va escriure i va dirigir per a Atresmedia “Famosos y una vieja”. El 2016 va començar a treballar al programa “Late motiv”, d’Andreu Buenafuente, i, a finals del mateix any, va començar a Los 40 com a col·laborador en “Yu: no te pierdas nada”, amb Dani Mateo.
Després de Terrassa, en el que resta del 2026, l’humorista actuarà en cinc localitats més d’arreu d’Espanya.