No tot el jazz passa al festival

Com és lògic, el Club de Jazz queda exhaust després de celebrar el festival. També el públic pren un descans, després de 60 concerts concentrats en tres setmanes de bogeria. Però passades les vacances de Setmana Santa, Sant Jordi i el Primer de Maig, toca tornar amb les piles carregades.

De fet, la Nova Jazz Cava presenta una atapeïda programació aquest maig, que donarà el tret de sortida dijous amb la jam session de Bernat i Els Gats (21.30 hores), un combo format per joves músics terrassencs que obrirà la nit.

També de segell local serà el concert de divendres, amb el recital de Fusionizer, un quintet integrat entre d’altres pel pianista Enric Carreras, amb una sonoritat resultant que pot recordar la de músics com Pat Metheny.

I ja dissabte, la Nova Jazz Cava es camuflarà entre la Fira Modernista, tot proposant l’actuació ambientada del quartet del saxofonista Toni Solà.

Barceloní de naixement, Solà es desenvolupa en el terreny del be bop, el hard bop, els estils més negres i amb més swing del jazz.

Per una altra banda, el maig també seran setmanes de rebre la visita de vells amics. És el cas de Guim Balasch, que ja va deixar molt bones sensacions a l’escenari del Pícnic Jazz d’enguany. De totes maneres, va ser una jornada caòtica (també èpica), i probablement en aquesta ocasió podrà oferir el seu repertori amb més calma. Serà el 30 de maig.

També Lluís Coloma torna a visitar la Nova Jazz Cava... I ja en van 89, les vegades que ho ha fet! Recentment ha editat l’àlbum “We Like To Groove!”, que, per cert, també va presentar al plujós Pícnic Jazz; de fet, al costat del mític saxofonista nord-americà “Blue Lou” Marini (dels Blues Brothers). Serà el 23 de maig.

A més, faran parlar els concerts internacionals. De la novíssima escena europea, destaca el concert i aliança entre el trompetista català Víctor Carrascosa (Barcelona, 2003) i el guitarrista belga Eliott Knuets (Brusel·les, 2004) el 16 de maig. Així mateix, hi haurà el debut a Terrassa dels brasilers Alec Orea i Gabriel Grossi (el 24 de maig).