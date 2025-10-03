Paco Candela a Terrassa: ja no hi ha entrades

Paco Candela (1971) ha penjat el cartell de l’èxit de taquilla: entrades exhaurides. El cantant sevillà tornarà a Terrassa aquest diumenge per presentar a LaFACT la seva gira “Ratitos buenos” 2025, el nom de la qual prové d’una de les cançons més populars del seu últim àlbum.\r\n\r\nL’intèrpret de Mairena del Aljarafe pujarà a l’escenari de LaFACT a les 18.30 hores. El seu treball “Corazón de plástico” (2024), amb gira homònima, va suposar una explosió en el gènere de música aflamencada. Aquest diumenge, Candela interpretarà temes nous i fites de la seva carrera.\r\n