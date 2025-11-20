Premi Músic de l'Any de Terrassa per a Vert

La soprano, pedagoga i dinamitzadora cultural Maria Teresa Vert ha estat escollida per l'associació Enfoc Musical com a "Músic de l'any a Terrassa 2025”.
El jurat ha reconegut "la seva vasta trajectòria artística com a soprano, professora i líder d’iniciatives musicals a la nostra ciutat". Segons l'associació, Vert és una "humanista de gran volada guiada per la necessitat de comunicació i expressió, així com per la proximitat a les persones".
Va estudiar filologia catalana paral·lelament a la seva formació musical. Ha voltat per escenaris europeus i americans així com catalans i espanyols amb els diversos grups de cambra que ha liderat.
Iniciatives com “Participa amb el cor”, “Terrassa Canta” o el “Cor participatiu del taller de teatre musical” mostren "les seves ganes de servir i cohesionar la ciutadania a través de la música perquè la música no només ens eleva: quan cantem junts, construïm comunitat. A través del cant participatiu, creem vincles, fomentem la solidaritat i donem veu a cadascú", apunta Enfoc Musical.
Professora
Vert ha treballat de professora de cant, educadora corporal pels músics, professora de llengües aplicades al cant a l’Escola de Música Municipal d’Abrera i a la Universitat Popular d’Insbruck. També ha estat professora a l’Escola de Mestres Alexandre Galí, entre d’altres. Actualment segueix exercint en el marc del Conservatori de Terrassa com a divulgadora en els tallers d’audició i cultura musical, professora d’idiomes, llenguatge, tècnica vocal i moviment.
Segons afegeix l'associació, la recerca incansable d’una veu plena i lliure ha donat entre d’altres fruits, articles com els publicats a la revista Mente Sana “Equilibrar-se amb la veu” (2006), “Respirar i sentir “(2006) i “Dialogar amb el nostre cos” (2010).
L’acte de lliurament del guardó es durà a terme al voltant del Dia Internacional de la Música, el juny de 2026. Els anteriors guardonats del Músic de l’any a Terrassa han estat: Josep Freixas (2014), Lydia Campà (2015), Miquel Farré (2016), Josep Maria Farràs (2017), José Ávalos (2018), Joan Casals (2019), Miqui Giménez (2020), Teresa Marçal (2021), Josep Roig (2022) i Lidia Muniesa (2023) i Miquel Pujadó (2024).