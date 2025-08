Sons locals, escenaris d'arreu

Mentre la gran majoria de mortals comencen les vacances d’estiu, el sector de la música el que fa és obrir una de les temporades més intenses de l’any. Concerts, bolos i festivals són molt freqüents a aquestes dates, i els artistes sacrifiquen l’habitual període de descans per, mai millor dit, fer l’agost. Perquè un concert no s’agafa amb la mateixa energia amb un ambient fred que amb la calor no gaire ofegant que ens està oferint la temporada

estival enguany.

Com és d’esperar, els i les artistes de Terrassa també s’adscriuen a les jornades maratonianes de música. És comú que les seves agendes estiguin totalment plenes i vagin de població en població oferint els seus serveis d’entreteniment a un públic que sol ser agraït, com és el que es troba a festivals i festes majors, que moltes vegades el que busca és més la festa i passar-s’ho bé que assistir a un espectacle de qualitat suprema.

Per això, tant si ets un gran fan dels artistes i grups més coneguts del panorama musical de la ciutat, com són en Miki Núñez, Doctor Prats o Lildami, com si busques noms “made in Terrassa” menys famosos, però igualment talentosos, et deixem les dates i llocs dels seus concerts durant el que encara queda d’estiu.

Miki Núñez, concerts concentrats a la segona setmana d'agost

L’estrella de la música terrassenca sembla que afronta un final d’estiu més relaxat que de costum, tot i que encara té algunes dates d’actuacions per revelar. De moment, el que és de domini públic és que serà sobre l’escenari el 14 d’agost a la Festa Major de Manlleu i el 16 d’agost al F’Estiu de Calonge. Tot i això, encara és possible que aparegui en alguna col·laboració amb altres artistes, com la que va dur a terme amb el també terrassenc Lildami fa unes setmanes a la Bisbal d’Empordà.

Sara Roy, agenda plena de festivals amb segell català

Qui tampoc descansarà és la Sara Roy, l’antiga integrant del grup infantil i juvenil Macedònia. Roy serà present a diversos festivals que hi ha repartits pel territori català durant aquestes dates, com són el Cunit Music Festival del 9 d’agost, a l’Intimes de La Daurada de Vilanova i la Geltrú el 21 d’agost, i als Concerts de Tornada de Flaçà el 5 de setembre. També participarà en una actuació al celler de Mas Gelí, a la localitat de Pals, el 24 d’agost i a la Festa Major de Vilafranca del Penedès (29 d’agost).

Anabel Lee, un grup exportador de la marca Terrassa a la resta de l'Estat

Aquesta banda alternativa té concerts per tota Espanya, i quan diem per tota Espanya és perquè recorreran la geografia del país en poc menys de dos mesos. Aniran a Lavapiés (6 d’agost), Aranda de Duero pel Sonorama

(8 d’agost), La Nucia (16 d’agost), Almeria pel Cooltural Fest (23 d’agost), Segòvia (13 de setembre), Barcelona (19 de setembre) i València (20 de setembre).

Doctor Prats, recorrent Catalunya sense gairebé cap pausa

La consulta dels Doctor Prats no tanca per estiu i es converteix en una festa itinerant. Tothom qui vulgui una dosi de música, salts i ball, els podrà trobar a les festes majors de Vallmoll (8 d’agost), Golmés (9 d’agost), Roses (14 d’agost), Juneda (23 d’agost), Granollers (28 d’agost), Manresa (31 d’agost), Vidreres (5 de setembre), Guissona (6 de setembre) i Campdevànol (20 de setembre). A tot això s’han de sumar tres concerts més: el del Festival Gabardina Pop de Falset (15 d’agost), el del Festival Acústica de Figueres (30 d’agost) i un el qual la seva localització encara és secreta, però que tindrà lloc el 8 de setembre.

Lildami, de vacances fins a finals de setembre

El raper de Terrassa es prendrà un merescut respir aquest agost després d’un juliol completíssim de concerts i bolos. Ara, per poder-lo considerar “bentornat” ens haurem d’esperar fins al 20 de setembre, ja que actuarà a Esplugues de Llobregat. Tot i això, Lildami és propens a anunciar concerts a “flaix”, per tant, més val estar atent a les seves xarxes.

Au Rora, un sol concert per acabar la temporada d'estiu

Aurora Coca, coneguda com a Au Rora, posarà punt final a la seva gira de concerts de primavera i estiu al Cunit Music Festival, a la localitat que dona nom a l’esdeveniment. Nascuda en una família de músics, Au Rora combina el català i l’anglès i ritmes variats, amb sons electrònics i instrumentals alhora, per fer el seu art. “Espero No Arribar Tard”, el seu darrer “single” reflecteix totalment el seu estil, encara poc conegut, però molt original i amb un gran potencial d’entrar al “mainstream” català.

Dalton Bang, de Festa Major en Festa Major i tiro perquè em pertoca

Els Dalton Bang volen “assaltar des de la més gran ciutat fins a la més petita plaça per vestir-la d’una immensa festa”. Enguany, faran un pas de gegant per aconseguir el seu objectiu i acudiran a un total de 12 localitats catalanes. Aniran a Botarell (14 d’agost), Gualba (15 d’agost), La Pobla de Massaluca (16 d’agost), Puigcerdà (23 d’agost), Matadepera (30 d’agost) Calaf (5 de setembre), Alella (6 de setembre), Martorelles (12 de setembre), Besalú (19 de setembre) i les Planes d’Hostoles (27 de setembre), a més de sorpreses el 8 i el 22 d’agost.