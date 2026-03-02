La màgia de Lorca i de Joel Minguet omple Terrassa

No s’hi cabia. Segurament la màgia hauria aparegut, saltarina, amb menys gent, però la calor humana i l’expectació van jugar a favor del cúmul d’emocions que va regnar aquest divendres a la nit a la Nova Jazz Cava de Terrassa durant l’espectacle “Lorca”, de l’actor i músic terrassenc Joel Minguet.
La Cava es va omplir de gom a gom per a una proposta que, malgrat revisitar un poeta-mite molt revisitat, plantejava un fons i unes formes noves. El fons: l’època de joventut de Federico García Lorca, a la Residencia de Estudiantes, i l’inici de la seva relació amb Salvador Dalí. La forma: una combinació de dramatització i música, amb picada d’ullet local en record a les visites realitzades pel geni granadí a Terrassa l’any 1935.
Poemes, silencis
Com comentava després el creador i intèrpret de l’obra, la Cava “feia goig” i la màgia “va succeir”. El temple del jazz va esdevenir durant una estona un teatre de format original, amb poemes, silencis, música i emoció compartida sobre els primers anys literaris de Lorca.
La representada a Terrassa era la funció número 190 d’aquest espectacle que Minguet va posar en marxa l’any 2018, i estava cridada a convertir-se en quelcom especial, de Fuente Vaqueros a Madrid, de Madrid a Cadaqués, per acabar a Terrassa.