Terrassa triomfa als Goya 2026: quatre estatuetes amb segell egarenc

Terrassa va tornar a demostrar el seu pes específic en la indústria cinematogràfica estatal. En la 40a gala dels Premis Goya, celebrada aquest dissabte 28 de febrer a Barcelona, la ciutat egarenca va sumar un total de quatre estatuetes gràcies al talent sorgit de l'ESCAC i a les produccions vinculades al territori. Tot i que el palmarès principal va estar dominat per Los Domingos, la presència terrassenca va estar decisiva en les categories tècniques i en el format curt.
El gran nom propi de la nit per a la delegació egarenca va estar el film "Sirat", d'Oliver Laxe. La pel·lícula, que es prepara pels Oscars , es va endur sis premis tècnics, tres dels quals van anar a parar a mans de graduats de l'escola de cinema de Terrassa: Oriol Maymó per "Millor direcció de producció"; Laia Ateca per "Millor direcció artística" i Laia Casanovas per "Millor so". La nit va culminar amb un quart guardó per a la ciutat de la mà de Cristian Beteta. L'exalumne de l'ESCAC va recollir el premi a Millor curtmetratge de ficció per la seva obra "Ángulo Muerto", consolidant així la pedrera local com una de les més potents de l'Estat.
Una participació de rècord
Més enllà dels premis obtinguts, l'impacte de Terrassa en aquesta edició ha estat excepcional. Fins a 14 projectes nominats comptaven amb participació d'alumnes o graduats de l'escola del Parc Audiovisual. A més, el segell "terrallenc" s'ha vist reflectit en la gran pantalla amb les nominacions de films rodats a la ciutat, com són La Furia i Los Tortuga. També cal destacar la nominació de Bet Rourich (graduada de l'ESCAC) a la millor direcció de fotografia per Los Domingos, que finalment no es va endur el reconeixement individual.
En l'àmbit general, la pel·lícula Los Domingos, dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, s'ha coronat com la gran triomfadora de l'any. El drama sobre una jove aspirant a monja va arrasar en les categories principals, emportant-se els premis a: "Millor pel·lícula", "Millor direcció i guió" (Ruiz de Azúa), "Millor actriu protagonista" (Patricia López Arnaiz) i de repartiment (Nagore Aranburu).