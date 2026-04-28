Debat sobre la medicalització de la vida: "Sotmetem les cures tan sols als tractaments farmacològics"

Amics de les Arts de Terrassa tancarà aquest dimecres el Taller de Pensament del 2026, que enguany ha dedicat a “L’ètica de la cura”, amb una sessió específica sobre “La medicalització de la vida i els seus escenaris”. Serà una tarda de reflexió que tindrà lloc a la seu de la institució cultural a partir de les 19 hores i que gravitarà al voltant de textos d’Ivan Illich, d’Eric Cassell i Josefina Caminal.
Josefina Caminal esdevindrà, conjuntament amb Maria Verdaguer, l’encarregada de presentar aquesta reflexió col·lectiva sustentada en les lectures escollides per a l’ocasió: “Némesis médica”, d’Ivan Illich (Joaquim Mortiz Editor, 1978); “La persona como sujeto de la medicina”, d’Eric Cassell (Fundació (Víctor Grífols i Lucas, 2009), i “La medicalización y sus escenarios”, un estudi de Caminal que forma part de “De la antropología filosófica a la antropología de la salud” (Herder Editorial, 2008). .
Perspectiva ètica i política
El Taller de Pensament 2026 ha proposat una edició dedicada a la reflexió sobre les cures, “des d’una perspectiva ètica i política”. A través de les lectures comentades, el taller estaba concebut per explorar “la dimensió moral, social i filosòfica d’un tema que esdevé central en el nostre temps”.
El programa de la iniciativa es va obrir el 28 de gener amb la sesió “L’ètica de la cura”, basada en l’obra de títol idèntic escrita per Carol Gilligan i altre autors i publicada per la Fundació Víctor Grífols i Lucas l’any 2013. El 25 de febrer va arribar el torn de “L’ecologia de la llibertat”, fonamentada en l’assaig de Murray Bookchin publicat per Nossa y Jara Editores l’any 1999). La penúltima sessió es va destinar a “L’ètica de la consideració”, en relació amb el títol de Corine Pelluchon publicat fa dos anys per Herder Editorial.
"Medicalitzar la vida és també una manera de compensar i banalitzar la manca de cura que ens hauríem de tenir els uns dels altres; comporta un gran risc", sosté Josefina Caminal
Com subratlla Josefina Caminal, "s’entén per medicalització quan determinades situacions vitals, pròpies de la vida de tots els éssers humans, les sotmetem tan sols a la mirada mèdica i als tractaments farmacològics sense buscar altres formes d'afrontar-les". En particular, el debat d'aquest dimecres farà referència a les fases normals del cicle reproductor i vital de la dona (menstruació, embaràs, part i menopausa), a la vellesa, la infelicitat, la soledat o a l'aïllament per problemes socials, la pobresa o l'atur.
Banalització
"Medicalitzar la vida és també una manera de compensar i banalitzar la manca de cura que ens hauríem de tenir els uns dels altres; comporta un gran risc", sosté Caminal. Tots som vulnerables i interdependents, "i les cures haurien d’anar més enllà del que massa sovint es restringeix a l’àmbit de la medicina". Cal obrir un debat social per defensar una política que situï les assistències necessàries per al benestar i el desenvolupament de la vida comunitària en un primer pla. Les polítiques "han d’incloure el sistema sanitari, sí, però no de manera exclusiva".
Amics de les Arts i Joventuts Musicals va dedicar el cicle de l’any passat, amb mitja dotzena de xerrades, a la guerra, les seves justificacions polítiques i les seves vinculacions amb el colonialisme, entre altres elements dialèctics.