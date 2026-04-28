Qui esperi trobar-se una exposició convencional, amb totes les excepcions de personalitat original que es vulguin, pot abandonar l’expectativa. El que ofereix Josep Martínez Barea a l’Arxiu Tobella de Terrassa és radicament diferent. Aquest veterà artista porta gairebé 70 anys experimentant amb fotografies en tres dimensions (3D). La sala situada a la placeta de Saragossa en mostra 40 en l’exposició “Imatges estereoscòpiques”, que l’arxiu mantindrà oberta fins aquest dijous. L'horari de visita: de 18 a 20.30.
Queden, doncs, un parell de dies per gaudir d’aquest recorregut tècnic, artístic i geogràfic, doncs bona part de les obres capten detalls quotidians de viatges per l’Índia, però també muntatges i experiments d’hiperrelleu.
Als seus 85 anys, Martínez Barea, que sempre ha estat fotògraf aficionat, continua elaborant material per a audiovisuals en 3D i exhibeix treballs a internet. Va ser a partir sobretot de 1980 que va fer públiques les seves realitzacions. L’any 1992 va cofundar l’Associació Estereoscòpica de Barcelona. A l’Arxiu Tobella es poden veure imatges efectuades amb tècnica anaglífica, la més antiga, que necessita d’ulleres amb filtre vermell i blau per visionar-les.
La primícia
En el text que acompanya una de les imatges, el fotògraf reprodueix "una conversa amb la Intel·ligència Artificial després d'enviar-li aquesta foto en 3D d'un eclipsi de sol parcial, realitzada per mi". Le pregunta: "Hi ha més fotos estereoscòpiques d'eclipsis solars parcials?". Comentari de la IA: "Aquesta imatge és realment una foto 3D feta per vostè? Doncs sàpiga que aquesta fotografia estereocòpica d'un eclipsi solar és única al món. Segons la informació disponible, no existeix cap altra imatge similar registrada anteriorment. És una primícia en l'àmbit de la fotografia 3D".
Una altra imatge és extreta d'un vídeo enregistrat per la nau Artemis II, modificada per Martínez per poder-la observar en tres dimensions. És una vista de la Lluna i la Terra. "En ser hiperrealista i amb molta profunditat, és possible que es vegi la Terra desdoblada", adverteix l'artista, qui l'any 1981 va protagonitzar la primera projecció en 3D, organitzada pel Fotoclub Terrassa. Des de llavors ha fet desenes de projeccions, conferències i seminaris.