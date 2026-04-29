Miki Núñez s'anticipa a l'estiu amb un nou tema vitalista i poderós

Miki Núñez s'apunta al concurs oficiós de la cançó de l'estiu. El cantant i actor de Terrassa ha publicat "Un altre cop", el seu nou single, amb el qual espera aconseguir l'èxit de "L’últim petó i el primer", el reeixit tema que va treure a principis del 2026.
El nou tema del músic egarenc adopta un to d'energia positiva que el concepte visual, al vídeo promocional, reforça: el Miki a la platja, mirant primer l'horizó i després desgranant la lletra amb un ritme proper a la xaranga. La peça és un himne a l'amor i l'optimisme, un cant a les coses petites, que són "les que fan els grans moments".
"Vine a buscar-me un altre cop", canta el Miki mentre juga a ping pong ell sol, davant la càmera, caminant per la sorra. Veient-lo i escoltant-lo, sembla que l'estiu ja és a tocar amb una cançó de les més fresques i vitalistes del seu repertori. Amb "Un altre cop", Miki Núñez ens fa sentir que l’estiu ja és a tocar. Les apostes estiuenques de Miki Núñez ja són habituals. Al juliol del 2025, el vocalista va estrenar "Avui", una adaptació en català de la cançó "Hoy" de Gloria Estefan.
Els rumors
Fa uns dies, el cantant terrassenc va participar a "L’Eclipsi" de 3Cat, en una entrevista íntima i distesa. L’artista va parlar de la seva trajectòria, però també de la seva vida personal, incloent-hi els rumors mediàtics que l’han vinculat amb Laura Escanes, amb qui va conquerir l'audiència presentant junts les passades Campanades de TV3. En paral·lel a la seva carrera musical, Núñez continua amb una intensa activitat televisiva.