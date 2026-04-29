Un excapellà diu que el Nou Testament prové de textos religiosos egipcis

Els responsables de la Sala Paüls de Terrassa anuncien que la nova proposta del cicle de tertúlies de l’entitat ve marcada per “un gran nivell d’erudició intel·lectual”. La conferència d’aquest dijous al bar Culla, la corresponent al mes d’abril, té com a ponent Llogari Pujol, investigador en literatura comparada, expert en textos en egipci, grec i demòtic, i especialista en jeroglífics. Nascut l’any 1939, va fer la tesi doctoral sobre les fonts egípcies del Nou Testament i sosté que les Sagrades Escriptures estan basades en textos religiosos egipcis. De tot plegat parlarà aquest 30 d'abril 19.30 hores) al local ubicat al número 50 del carrer de Salvador Busquets.\r\n\r\nExcapellà, Pujol va estudiar teologia a la Universitat d’Estrasburg, on va tenir problemes pel contingut de la seva tesi, segons explica la presentació de la conferència-tertúlia. Va voler conèixer la llengua domòtica, per la qual cosa es va matricular a la Sorbona. La seva evolució en els coneixements de literatura comparada va sacsejar la seva fibra de vivència cristiana.\r\n\r\nEl cicle de tertúlies de la Sala Paüs, que té lloc al bar Culla, es va engegar el gener del 2023 i ha arribat enguany a la seva quarta edició.\r\n