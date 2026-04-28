Guitarres amb certa ràbia a Terrassa

Hi ha un duo que expulsa ràbia en descàrregues de guitarra amb ambient de garatge. N’hi ha molts, segur, però aquest cas és el de dues noies, una procedent de Bilbao, una altra de Barcelona, que van debutar el 2019 amb l’EP “80/B”. Es fan dir Pinpilinpussies i aquest dissabte vinent, 2 de maig, estaran a Terrassa en una doble proposta de la temporada municipal d’arts escèniques i música. La proposta és doble perquè al mateix escenari pujarà PATIMENT, banda vallesana que també conrea descàrregues amb alè d’urgència.
La vetllada rockera tindrà lloc a la Nova Jazz Cava a partir de les 21 hores, per un preu que es pot considerar mòdic: 15 euros. L’obertura de portes està prevista per a les 20 hores. Ana Barcena i Raquel Pagès formen un duo de guitarres estimulant que combina energia i delicadesa, punk i pop poderós.
Les autores de “Fuerza 3” transmeten passió en un directe potent amb el qual en els darrers mesos presenten el seu últim treball, l’EP “Ni un paso atrás”, editat per Aloud Músic. Segons l’explicació del programa oficial, es tracta d’un dels duos de guitarres “més estimulants del moment”.
Vallesans
Aloud Músic és també la discogràfica que ha donat suport a PATIMENT, el quartet vallesà que va debutar en estudi l’any passat amb un EP, “Agna”, que conté quatre temes: el que dona títol a l’àlbum, “El final”, “Noviembre” i “Germans”.
La banda, que barreja elements de diversos subgèneres del rock sense cap mena de complexos, la formen Uriel García (guitarra rítmica i veu), Dídac Grau (guitarra solista i segona veu), Xavi Valeri (baix) i Lluc Rodríguez (bateria). PATIMENT planteja una actitud amb reminiscències del so dels anys noranta, amb preponderància de la potència rítmica, l’evocació punk, la ira que a vegades sembla continguda i uns suggeriments acústics amb tendències al “lo-fi”, un enfocament de baixa fidelitat per a la creació d’un so cru. Entre els referents del conjunt se situen bandes com ara Holograms, Protomartyr, Sievehead o Preocupattions.