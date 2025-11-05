Terrassa aspira als premis Gaudí

Terrassa aspira a la màxima distinció del cinema català. El treball d'Antoni Verdaguer sobre l'escriptor Jaume Cabré optarà al guardó al millor documental als XVIII premis Gaudí, que es concediran al febrer del 2026 i estan organitats per l'Acadèmia del Cinema Català. \r\n\r\n"Jaume Cabré, la música de les paraules" és el títol del film del cineasta terrassenc, un treball configurat com un viatge "per la vida i a vida i l’obra d’un escriptor que ha donat veu a la nostra llengua", segons destaca el mateix director. El documental, produït per Ikiru Films en coproducció amb Som3cat, és "una mirada tendra i profunda a la creació i al poder de les paraules". També, "una història sobre la memòria i l’amor per la literatura".\r\n\r\nEs tracta del document número 12 de la sèrie "Terrassenques/Terrassencs", elaborada per Antoni Verdaguer.\r\n