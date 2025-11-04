"OT" 2025 Gala 7: de quan el jurat va aplaudir Guillo Rist

La setena gala d'"Operación Triunfo 2025" va durar 153 minuts (com el magnífic thriller de Denis Villeneuve "Prisioneros") i va estar marcada per l'excepcional actuació del terrassenc Guillo Rist, que ho va brodar en una elèctrica interpretació de la "Catarata" de BajoceroX, que va aplaudir l'actuació del terrassenc a través de les xarxes socials. La proposta més boja i eclèctica de la gala, una barreja de dansa contemporània, música urbana i gèneres inesperats, va captivar tant el públic com els membres del jurat. "El que acaba de fer Guillo Rist no és normal", va comentar Chenoa abans d'abraçar-lo i donar-li uns segons per respirar.
"Aquest número era un somni per a mi", va assegurar l'egarenc, que va desvetllar que "fa uns mesos que estic passant per un procés emocional de reconstrucció". Què deu voler dir? A què es refereix? Què està reconstruint exactament? Caldrà seguir investigant. Va ser una gala inusualment llarga. Sembla ser que aquesta serà la tònica de la segona meitat del "talent-show", que a partir d'ara mostrarà en directe el retorn dels concursants a l'acadèmia després de cada gala.
Abraham Mateo, a l'hora de valorar l'actuació de l'egarenc, simplement es va aixecar i va començar a aplaudir. "M'he de posar dempeus per valorar-te. Només t'he de dir que creuis la passarel·la".
Les altres set actuacions de la nit (tres d'elles van ser duos) van tenir un nivell també altíssim. Les dues primeres a defensar el seu tema van ser les nominades Olivia i Laura Muñoz. Olivia va clavar-ho amb la interpretació del tema d'Aitana "Superestrella", mentre que la seva companya va estar també molt sòbria interpretant el "Greatest love of all" de Witney Houston.
Potser l'actuació més fluixa va ser la de Cristina i Claudia Arenas del tema de Miley Cyrius "End of the world", on les veus "no empastaven" massa, com agrada dir als membres del jurat. Tinho va estar molt bé en el "Let's dance" de David Bowie i Guille Toledano i Lucía Casani van aconseguir emocionar el respectable amb "Siempre es de noche", d'un Alejandro Sanz que els va enviar un emotiu missatge. Téyou i Crespo van homenatjar el rock psicodèlic d'Oasis amb "Don't look back in anger". Decebedora i sobreactuada va ser la "performance" de María Cruz del tema "La reina" de Lola Índigo, que es va endur una merescuda nominació com a regal d'aniversari.
La gran notícia de la gala va ser que hi haurà concerts d'aquesta edició a Barcelona, Madrid i València, on els 16 concursants aniran a firmar discos el dissabte dia 15 de novembre. Sense pena ni glòria va passar l'actuació del cantant de Sant Feliu de Llobregat Nil Moliner, que va cantar el seu "Tu cuerpo en braile".
El moment "Claudia Arenas"
Semblava força clar que Olivia acabaria sent salvada pels espectadors. Així va ser. Amb un 67% dels vots, la madrilenya es va quedar i la navarresa Laura Muñoz va marxar. Per primer cop en aquesta edició, el tram final del programa va incloure una minientrevista de Noemí Galera a la concursant expulsada i diversos minuts del retorn dels concursants a l'acadèmia.
La favorita de la gala va ser Claudia Arenas, amb un aclaparador 49%, per davant de Guillo Rist i Cristina. L'alacantina va acabar desitjant no haver estat escollida, ja que es va veure obligada a desfer l'empat a tres vots entre els proposats per a nominació Tinho i María Cruz. Va ser el moment de tensió de l'edició. La Claudia, visiblement desesperada i entre sanglots, es negava a optar per un dels seus dos companys. Però Chenoa insistia que les normes són les normes. Finalment, a contracor, va acabar salvant Tinho. Abans, els professors havien deslliurat Guille Toledano. Queden deu concursants i o bé Cristina o bé María Cruz abandonaran l'acadèmia dilluns vinent.
Per cert, Chenoa va remarcar a l'inici que la gala estava dedicada a les víctimes de la dana de València. El que no va dir és quina quantitat econòmica els farien arribar.
Dilluns vinent, Guillo Rist protagonitzarà un dels dos únics duos de la vuitena gala. Interpretarà amb Lucía Casani el tema “Sexo en la playa” d’Alizzz i Amaia.