L'escriptor de Terrassa Rubèn Intente guanya el Premi Ciutat d'Alcoi de Novel·la

L’escriptor terrassenc Rubèn Intente Soler ha guanyat el Premi Ciutat d’Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó 2025 amb “Els brots bords”, que publicarà al setembre de l’any vinent l’editorial valenciana Brumera.
Intente qualifica “Els brots bords” com un drama amable. Està ambientada en una vall del Berguedà. “És una història de persones expulsades, molt secundàries, bastant rebutjades per la societat, que es troben al Berguedà. Són personatges sols, que viuen en un equilibri fràgil i acaben teixint complicitats”, explica l’autor. Està estructurada en tres capítols, cadascun d’ells encapçalat pel nom d’un dels protagonistes: Elías, Pau i Ingrid, que “es van nuant en el primer capítol i arriben fins al tercer. Són vides tocades per la dissort, que estableixen complicitats molt boniques”. I afegeix: “Fins ara, els meus personatges acostumaven a ser excessivament intel·lectualitzats. Aquests són gent senzilla, però amb molta calidesa. Són senzills, però també molt profunds, amb molta humanitat”.
L’autor ens presenta els personatges: “La Ingrid és una drogaddicta que ve de família rica que s’ha passat amb els excessos. En Pau és el personatge més convencional. És un professor d’institut que té un bloqueig d’infantesa sense resoldre. El personatge lluminós és un noi autista d’uns 20 anys que és a la comarca formant part d’un programa d’integració. Estic convençut que és el que m’ha fet guanyar el premi. És un personatge que val més pel que calla que pel que diu”, assegura Intente, que ha creat el personatge sense documentar-se. “A classe he tingut alumnes autistes, que m’han servit per construir el personatge”.
Es publicarà el setembre del 2026
El jurat del certamen, format per Francesc Adrià Cucarella, Mercè Climent i Marc Senabre, va acordar per unanimitat atorgar el guardó a Intente. “Es tracta d’una obra molt ben escrita, on s’ha de destacar el pes dels silencis i les converses amb un dels protagonistes amb autisme. L’autor explora el món de les malalties mentals, des d’un acostament sincer, sense prejudicis, sense paternalisme, sense judicis de valor. Una obra, per tant, que emociona molt”, han apuntat.
L’escriptor, nascut l’any 1971, és llicenciat en Filosofia i Lletres. És professor de filosofia als Salesians de Sarrià, a Barcelona. Pel que fa a la seva faceta d’escriptor, ha publicat altres tres novel·les: “Mapa mut” (2010), “Uniformement desordenat” (2012) i “El color dels coloms” (2022). En té, però, cinc més d’escrites que encara no han vist la llum.
El jurat va destacar que l’obra premiada “és una història petita i a la vegada immensa, que parla d’uns personatges atípics, en forma de tríptic sobre coses senzilles i, al mateix temps, sobre aspectes molt profunds, com per exemple el sentit de la vida, la memòria, la culpa, les malalties mentals, la soledat i la mort, entre altres.