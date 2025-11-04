Terrassa s'apunta de nou a la Festa del Cine

La Festa del Cine ha tornat aquesta setmana a Terrassa amb el mateix atractiu de sempre: poder gaudir de qualsevol pel·lícula a la gran pantalla per només 3,50 euros. Aquesta nova edició, que s'allargarà fins aquest dijous 6 de novembre, ha tornat per despertar l'interès dels amants del setè art i de moltes famílies que aprofiten l'ocasió per tornar al cinema.
Com és habitual, Cinesa Parc Vallès s'ha sumat a la iniciativa des de dilluns. A més, els clients que comprin la seva entrada en línia participen en el sorteig de tres "Unlimited Card Luxe", que permeten un any sencer de cinema sense límits. Els membres del programa myCINESA també reben un cupó de descompte per a la seva pròxima sessió. Cal tenir en compte, però, que les sales ISens i Cinesa LUXE —amb butaques reclinables— apliquen un suplement sobre el preu promocional.
Entre els títols més destacats de la cartellera hi figuren "A pesar de ti", "Los tigres", "Black Phone 2", "La casa de las muñecas de Gabby: la película", "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" i "Together".
Per la seva banda, el Cinema Catalunya s'incorporarà a la Festa del Cine dimecres i dijous, amb el mateix preu promocional. Les projeccions programades per aquests dies inclouen el biopic sobre Bruce Springsteen ("Springsteen: Deliver Me From Nowhere"), protagonitzat per Jeremy Allen White, i la producció espanyola "Los domingos", dirigida per Alauda Ruiz de Azúa.
La iniciativa, impulsada per la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, la Federació de Cinemes d'Espanya i el Ministeri de Cultura, ha arribat a la seva vint-i-cinquena edició i se celebra dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor. A tot Catalunya hi participen prop de 60 cinemes, amb l'objectiu de fomentar l'assistència a les sales i reivindicar l'experiència col·lectiva del cinema en temps de plataformes digitals.