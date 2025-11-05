"Tosca" a Terrassa és el crit d'una ciutat

Tosca és "el crit d'una ciutat" i és també "denúncia viva, i "la vida que crema". Perquè la cançó és "per a elles i per a mai oblidar-les". Elles són les dones i les cites referides, fragments de la cançó "Ària kombativa", el tema de rap inspirat en "Tosca" que ha guanyat el concurs promogut per l’Associació Òpera Terrassa (AOT). El vencedor, Francesc Casarramona, ha interpretat l'obra en directe en la presentació de la temporada organitzada per l'AOT i que tindrà precisament en la representació de "Tosca" la seva pedra angular.
L'obra de Giacomo Puccini s'escenificarà en dues sessions: el 12 de desembre (20 hores) i el 14 de desembre (18 hores) al Teatre Principal. L'espectacle, una òpera en tres actes amb la direcció musical de Miquel Ortega, viurà el seu assaig general el 10 de desembre.
En l'escenari, i en el fossat i entre bastidors, hi haurà en total un centenar de persones. Totes elles donaran vida a les funcions d'una història ambientada, aquesta vegada, en els anys 1940 i 1950. Els responsables d'Òpera Terrassa han presentat "Tosca" i la temporada en un acte celebrat aquest dimecres al Vapor de Prodis que ha servit també per exposar en públic l'obra guanyadora d'un concurs de pintura inspirat igualment en la magna obra lírica. Es tracta de "Maria Magdalena", una recreació del personatge evangèlic assimilable "a una metàfora sobre l'amor", ha apuntat l'associació. L'obra, de Teresa Flavià, formarà part del decorat de les funcions en una còpìa en gran format.
Popularització
Amb totes dues iniciatives, amb el rap i amb l'obra pictòrica, l'associació pretenia travessar gèneres i continuar avançant en un dels pilars elementals del seu treball: "La promoció, de manera inclusiva i popular, del món líric, l'òpera, la sarsuela, el lied i l'oratori". Josep Maria Casarramona, president de l'entitat, ha posat l'accent en aquest vessant de popularització del gènere líric.
El rap de "Tosca" ha constituït un repte per a Francesc Casarramona, tot i que crear-ne la lletra ha estat relativament fàcil per a aquest jove, tenint en compte que l'obra ja conté "temes de combat que tenen paral·lelisme amb temes actuals, des de la violència de gènere a les actuacions policials". La lletra al·ludeix a una policia "que protegeix el que mana", i als abusos de poder, i als que "avui són antidisturbis i que ahir eren la Inquisició".
La temporada d'Òpera Terrassa inclourà, a banda de la representació de "Tosca", amb Laura del Río com a protagonista principal, actuacions i xerrades i viurà amb "El regal del belcanto" una jornada especial l'11 de gener del 2026 (Auditori, 18 hores). Serà un regal de Reis uns dies després de l'epifania.