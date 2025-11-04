El Bohigues i molta conya

El 2 de febrer de 2002, Terrassa va viure la darrera actuació dels Pocaconya als escenaris de la ciutat. Va ser al Socialet, amb l’espectacle “Humor Sàpiens” i amb dos dels tres integrants originals, Eduard Biosca i Joel Carreras. La companyia, tanmateix, continuaria fins a 2006. Ara, els dies 8 i 9 de novembre d’enguany i al Teatre Alegria, la localitat egarenca recuperarà dues funcions d’aquest grup humorístic, amb “L’èxit d’un fracassat”. A l’Eduard, l’alter ego del Senyor Bohigues, que intervé activament a l’espectacle, l’acompanyarà el seu germà Maurici Biosca en una mena “d’autotribut”.
Una hora i deu minuts d’humor absurd que neix del repte de millorar el que s’havia fet en el passat. “A vegades veient algun vídeo nostre de Poca conya o recordant algun esquetx, pensava que hi havia molt bones idees, i que si les féssim ara, les faríem millor, per l’experiència que tenim”, explica l’Eduard. Alguns gags “no estaven ben resolts, i em venia a gustar tornar-los a fer”.
És de l’opinió que “els que som artesans dels espectacles, que ens ho fem tot nosaltres, agafem coses ja fetes i les reformem, per no començar de zero i sumes forces i fa que l’espectacle sigui millor”. “És com quan podes un arbre, el tens plantat i et creix amb més forces”, afegeix el Maurici. La primera idea era “simplement fer un esquetx darrere l’altre i fer humor com abans, una suma d’esquetxos”, però comenten que “el Peyu ens va venir a ajudar a fer una mica de direcció, i ens va dir que faltava una cosa que ho unís tot”. A partir d’aquí, un esquetx sobre el món de l’èxit és el que “ho lliga tot” i a més, va ser el que va donar nom al títol. Tot plegat, unit, com explica el Maurici, a l’entrada “d’un personatge, el Senyor Bohigues, que “ho canvia tot”.
Com el protagonista
Abans, continua explicant, “feia un esquetx i prou i ara és com el protagonista de l’espectacle”. Una funció que, en definitiva, ”és la suma del senyor Bohigues, que ja fa divuit anys que fot el boig, més les idees de Pocaconya”. “Hi ha idees noves també, gags nous, podria dir, més que esquetxos”, apunta el Maurici i l’Eduard agrega que “tots els esquetxos els fèiem amb Pocaconya, el que passa és que n’hi ha alguns que gairebé no s’han tocat, perquè estan molt bé, i altres que estan molt reformats”.
L’humor d’ara és el mateix que el de fa 19 anys, quan Pocaconya va tancar la persiana com a grup? L’Eduard recorda que “a vegades tenim la sort que l’humor que fèiem era molt atemporal, molt de l’absurd, del mateix teatre, i és una cosa molt universal i que no passa mai”. El Maurici admet que “teníem aquest dubte abans, com a mínim, de dir, funcionarà?”.
Si bé ja han fet deu funcions d’aquest espectacle, consideren que l’estrenen a la seva ciutat. Hi ha un “rodatge”, però les anteriors “són com deu assajos en públic, i la prova de foc és aquí, que també ens fa molta il·lusió, perquè és a casa”, asseguren. La resposta, fins ara, ha sigut molt bona i, en especial els fa il·lusió que han vist “gent jove que connecta moltíssim, que dius, aquests no saben ni qui són els Pocaconya”, detalla el Maurici.
La majoria que venen
L’Eduard remarca també que “volíem veure què passava amb els seguidors, perquè la majoria que venen ho són del Bohigues i després venen i es troben una persona nova, que no la coneixen, i que no és un monòleg, sinó que és un humor diferent del que fa el Bohigues normalment, perquè és un humor de situació”. El paper del Maurici és el de “contrapunt” del que fa el seu germà, el que “està allà al costat i li aguanta les ximpleries i segueix més seriós que un plat d’arròs fa que també brilli més l’absurditat del personatge còmic”. No hi ha molt espai per a la improvisació. “Molt poca. A la ràdio hi ha un 70% d’improvisació i al teatre deu ser un 5%. Hi pot haver alguna cosa que pugui passar, però depèn del públic. Està tot bastant preparat”, argumenten.
“A Barcelona han vingut majoritàriament fans del Senyor Bohigues, i aquí serà una mica al revés. Aquí vindran seguidors també de Pocaconya que s’adonaran que hi ha aquest canvi, que ara hi ha el Bohigues”, auguren. Aquest cap de setmana, al Teatre Alegria, es podrà comprovar.
Una secció al premiat “Versió RAC1”
L’Eduard Biosca ja fa uns anys que forma part de l’equip del programa “Versió RAC1” que presenta el periodista Toni Clapés, amb les seves intervencions com a Senyor Bohigues, un personatge que va sortir a la llum en esquetxos de l’espectacle “Humor Sàpiens”, el penúltim de la trajectòria dels Pocaconya. Ara, amb el seu germà Maurici, són protagonistes d’una secció d’aquest programa. “Al Clapés li va agradar el joc que tenim entre nosaltres dos i ho vam reproduir a la ràdio. És una secció cada setmana, el Síndic Bohigues” en què el Maurici “fa d’oient que es queixa o que crida i ell truca”.