El Cicle Gaudí proposa "Tanit", una història tendra i fantàstica sobre el pas a la maduresa

Cultura i Espectacles

La sessió a la nostra ciutat tindrà lloc a la sala polivalent de l’Escola La Nova Electra el divendres 20 de novembre, a les 21 hores

  • “Tanit” es projectarà a La Nova Electra

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 18:55
Actualitzat el 06 de novembre de 2026 a les 18:57

El Cicle Gaudí proposa per a aquest mes de novembre la projecció de la pel·lícula “Tanit”, una història tendra i fantàstica sobre el pas a la maduresa, els vincles familiars i l’amistat. El film es projectarà a una seixantena de municipis de la demarcació, amb el suport de la Diputació de Barcelona. A Terrassa, també, com és habitual.

La sessió a la nostra ciutat tindrà lloc a la sala polivalent de l’Escola La Nova Electra el divendres 20 de novembre, a les 21 hores.

A partir de l’adaptació del relat de l’escriptora Núria Albó, i dirigida per Pep Garrido, la pel·lícula “Tanit” endinsa l’espectador en els boscos del Montseny per descriure la relació de la jove protagonista amb l’àvia Perona, una dona solitària a qui tothom considera una bruixa.

“Tanit” està interpretada per Dolça Salvans, Isabel Rocatti, Núria Molas, Sara Espigul i Sergio Caballero, i compta amb música original de Clara Peya per ambientar aquesta història que combina fantasia i realitat, per mostrar-nos el món des de la mirada de la infància.
La pel·lícula es projectarà durant el mes de novembre a 67 municipis de la província dins del Cicle Gaudí, el circuit estable impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació.

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