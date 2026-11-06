El Cicle Gaudí proposa "Tanit", una història tendra i fantàstica sobre el pas a la maduresa

El Cicle Gaudí proposa per a aquest mes de novembre la projecció de la pel·lícula “Tanit”, una història tendra i fantàstica sobre el pas a la maduresa, els vincles familiars i l’amistat. El film es projectarà a una seixantena de municipis de la demarcació, amb el suport de la Diputació de Barcelona. A Terrassa, també, com és habitual.
La sessió a la nostra ciutat tindrà lloc a la sala polivalent de l’Escola La Nova Electra el divendres 20 de novembre, a les 21 hores.
A partir de l’adaptació del relat de l’escriptora Núria Albó, i dirigida per Pep Garrido, la pel·lícula “Tanit” endinsa l’espectador en els boscos del Montseny per descriure la relació de la jove protagonista amb l’àvia Perona, una dona solitària a qui tothom considera una bruixa.
“Tanit” està interpretada per Dolça Salvans, Isabel Rocatti, Núria Molas, Sara Espigul i Sergio Caballero, i compta amb música original de Clara Peya per ambientar aquesta història que combina fantasia i realitat, per mostrar-nos el món des de la mirada de la infància.
La pel·lícula es projectarà durant el mes de novembre a 67 municipis de la província dins del Cicle Gaudí, el circuit estable impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació.