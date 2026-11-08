Amants, o simplement malalts, de l’expressió poètica com a almívar o com a lenitiu, que de tot hi ha en la vinya del vers, tornen a ballar-la per solidificar aquesta febre en forma de trobada pública. Arriba el segon festival de poesia Al Palmell del Cor, que deu el nom a Roser López Monsò (1973-2014) i als seus versos “Al palmell del cor et llegiran la vida i la mort a l’oliverar de plata”, i que tindrà lloc del 12 al 22 de novembre en sis espais de Terrassa, on se celebraran set recitals. Hi participaran més de 20 poetes. L’any passat el programa va constar de tres dies, quatre espais, quatre actes i una dotzena de poetes. El palmell del cor creix.
“Durant l’any hi ha trobades i molts actes. A Terrassa es mou un tarannà poètic, però creiem que calia organitzar un festival per fer xarxa i expandir les activitats més enllà dels espais on es realitzaven”, va comentar dijous, en la presentació, David Millán, qui torna a coordinar el projecte juntament amb Masé Balaguer.
La iniciativa va néixer l’any passat com a continuïtat a les sessions poètiques impulsades per Millán l’any 2023, sota el recer del Grup de Literatura i Pensament d’Amics de les Arts. Els seus promotors la conceben com una proposta cultural per afavorir el nexe entre creadors i públic i acostar la poesia a diversos indrets. Es tracta de difondre “la diversitat de veus poètiques de Terrassa”, a més de mantenir el llegat de la Roser i l’oliverar de plata d’aquesta poetessa, museòloga, escriptora, artista plàstica i impulsora del Laboratori Creatiu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
Els organitzadors s’han plantejat reforçar la dimensió ciutadana de l’esdeveniment, que compta amb la participació dels col·lectius Versa-nos i Racó de Poesia, Òmnium i l’Associació de Poetes de Terrassa, entre altres entitats. Les activitats es faran a la Coral de Prodis, la biblioteca del districte 3, la Casa Alegre de Sagrera, l’Ateneu Terrassenc, Abacus i el bar d’Amics de les Arts.
El programa
El festival, creat “davant un buit i una necessitat”, segons Millán, s’encetarà el 12 de novembre, dijous, a les 19 hores, a la Coral de Prodis. Consistirà a una sessió de Versa-nos, amb Marina Talarn i Joan Camps, i un micròfon obert per a la declamació lliure. La vetllada la coordinarà Carmen Kobiakova. El dissabte 14 de novembre, a les 12 hores, a la biblioteca del districte 3, se celebrarà un recital amb Ismael Osuna García i Ernest Urdi Quesada. Masé Balaguer i David Millán Martínez llegiran poemes de Roser López Monsò. El mateix dia, a les 18.30 hores, a la Casa Alegre de Sagrera, arribarà el torn de la sessió d’Òmnium, amb Joan Tamayo Sala, Olga Prat Plans i Pep Cortés Vila. La coordinadora: Montse Ruiz.
El 19 de novembre, dijous, a les 18.30 hores, l’Ateneu Terrassenc serà la seu de la sessió de l’Associació de Poetes de Terrassa, amb Pere Capdevila i Albert Vidal. Jordi Torres Calvo llegirà poemes de Carles Fages de Climent i coordinarà l’acte. L’endemà, a les 18 hores, l’activitat es traslladarà a Abacus amb un recital de José Cabezas Romero, Cristina Mimó, Daniel Anton Asensio i Teresa Rierola. El 21 de novembre, a les 18 hores, a La Coral de Prodis, Racó de Poesia durà a terme una sessió amb Teresa Rojas Pomar, Rosa Maria Beser Jordà, Teresa Beser Jordà i Montserrat Galí Gassó. L’endemà, diumenge (12 hores), el festival s’acomiadarà al bar d’Amics amb Sebastià Esquerda, Marcel Marones, Ernesto Frattarola Alcaraz i Masé Balaguer.