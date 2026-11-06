"Mamma Mia!" arriba a la Sala Crespi

Tingui la procedència executiva que tingui, vingui d’on vingui, el fenomen “Mamma Mia!” continua despertant màxima expectació allà on desembarqui. La Sala Crespi ha exhaurit les entrades per a les dues funcions que Amics del Teatre de Matadepera porta a l’espai escènic del carrer Major de Sant Pere. La segona representació de “Mamma Mia! (el musical)” es realitzarà diumenge, a les 18 hores. La primera es va fer divendres.\r\n\r\nLa de “Mamma Mia!” és una història d’amor, família i descobriments. Ambientada en una illa grega, segueix les vicissituds de la Sophie, qui, a la vigília del seu casament, decideix descobrir la identitat del seu pare biològic. Per descomptat, la música dels ABBA acompanya cada moment amb èxits com “Dancing queen”, “Super trouper” i, naturalment, “Mamma Mia”. L’espectacle compta amb veus en directe i diverses coreografies.\r\n \r\n