Mireia Vidal, la pedagogia de la trompeta

Quan es difon allò de “suport al talent emergent”, que és gairebé el mateix que dir a joves músics, alguns torcen el gest del dubte. Amb Mireia Vidal, i amb molts altres, les suspicàcies sobre la vàlua s’esvaeixen. Té 28 anys i segurament una dilatada carrera al davant, però té també moltes taules i dissabte vol tornar a demostrar-ho a casa seva. És terrassenca i actuarà aquest dissabte a la nit a la programació estable de la Nova Jazz Cava en formulació de quartet amb ella, amb la seva trompeta, al capdavant. El concert s’iniciarà a les 21.30 hores.
Ha actuat a la Cava una vintena de vegades. Avui reprendrà el contacte amb el públic del Club de Jazz Terrassa amb la seva pròpia formació: Joel López al piano, Juan Pablo Egúsquiza al contrabaix i Pau Masó a la bateria. En el recorregut de Mireia Vidal, música i pedagoga, també, destaca el pas per la Freddi’s Jazz Band, la big band matadeperenca resident a la Nova Jazz Cava i una de les pedreres més importants de l’escena jazzística actual.
Vidal va començar a estudiar trompeta al Conservatori de Terrassa amb 7 anys i es va graduar en Pedagogia Musical al Taller de Músics, amb el trompetista David Pastor. Actualment, compagina la seva activitat com a professora de trompeta al CEM amb la formació per esdevenir docent de música a secundària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També és trompeta titular d’Esbarzers, projecte que ret homenatge a grups valencians com Zoo, Aspencat i La Gossa Sorda.
Estils
Vidal ha aprofundit en el llenguatge del jazz i la música moderna, “tant des de la interpretació com des del treball en diferents formacions”, segons destaca el Club de Jazz Terrassa. La seva activitat musical s’estén a altres estils i projectes.
El seu perfil combina així la pràctica instrumental, la participació en projectes musicals de diferents àmbits i la vocació per l’ensenyament, en un itinerari “que connecta la formació musical amb l’activitat artística i docent”, afegeix l’entitat organitzadora del concert d’un quartet de gran solidesa amb el qual la trompetista té la intenció d’enregistrar un disc.