Mireia Vidal, la pedagogia de la trompeta

Cultura i Espectacles

La terrassenca Mireia Vidal es retrobarà aquest dissabte a la nit amb el públic de la Nova Jazz Cava de Terrassa en format de quartet

  • Mireia Vidal, trompetista i pedagoga, actuarà dissabte al passatge de Tete Montoliu -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de novembre de 2026 a les 09:00

Quan es difon allò de “suport al talent emergent”, que és gairebé el mateix que dir a joves músics, alguns torcen el gest del dubte. Amb Mireia Vidal, i amb molts altres, les suspicàcies sobre la vàlua s’esvaeixen. Té 28 anys i segurament una dilatada carrera al davant, però té també moltes taules i dissabte vol tornar a demostrar-ho a casa seva. És terrassenca i actuarà aquest dissabte a la nit a la programació estable de la Nova Jazz Cava en formulació de quartet amb ella, amb la seva trompeta, al capdavant. El concert s’iniciarà a les 21.30 hores.

Ha actuat a la Cava una vintena de vegades. Avui reprendrà el contacte amb el públic del Club de Jazz Terrassa amb la seva pròpia formació: Joel López al piano, Juan Pablo Egúsquiza al contrabaix i Pau Masó a la bateria. En el recorregut de Mireia Vidal, música i pedagoga, també, destaca el pas per la Freddi’s Jazz Band, la big band matadeperenca resident a la Nova Jazz Cava i una de les pedreres més importants de l’escena jazzística actual.

Vidal va començar a estudiar trompeta al Conservatori de Terrassa amb 7 anys i es va graduar en Pedagogia Musical al Taller de Músics, amb el trompetista David Pastor. Actualment, compagina la seva activitat com a professora de trompeta al CEM amb la formació per esdevenir docent de música a secundària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També és trompeta titular d’Esbarzers, projecte que ret homenatge a grups valencians com Zoo, Aspencat i La Gossa Sorda.

Estils

Vidal ha aprofundit en el llenguatge del jazz i la música moderna, “tant des de la interpretació com des del treball en diferents formacions”, segons destaca el Club de Jazz Terrassa. La seva activitat musical s’estén a altres estils i projectes.

El seu perfil combina així la pràctica instrumental, la participació en projectes musicals de diferents àmbits i la vocació per l’ensenyament, en un itinerari “que connecta la formació musical amb l’activitat artística i docent”, afegeix l’entitat organitzadora del concert d’un quartet de gran solidesa amb el qual la trompetista té la intenció d’enregistrar un disc.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades