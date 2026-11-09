Raquel Escudero guanya el Concurs de Pintura del Coro Vell

La terrassenca Raquel Escudero ha estat la guanyadora del 18è Concurs de Pintura de la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, que va lliurar els guardons aquest dissabte passat a la seu de l'entitat, al carrer de Sant Marian. El segon i el tercer lloc van recaure, respectivament, en Josep Plaja (de Bagur) i Fuensanta Delgado (de Terrassa). La terrassenca Júlia Ramón va obtenir el guardó en la categoria infantil/juvenil.
Aquest premi de pintura es convoca en memòria de Josep Maria Permanyer i de Marina Fàbregas, iniciador i continuadora del mateix, respectivament. Cada any es tria un tema obligatori, relacionat amb la pagesia. Enguany, el motiu era “Al novembre: plagues”. Hi han participat 30 artistes d’arreu de Catalunya i cinc artistes en categoria infantil. La junta directiva del Coro Vell destaca que la qualitat de les obres presentades "va en augment any darrere any" i el jurat cada cop ho té més difícil per triar les obres guanyadores.
Premis
El certamen està patrocinat per la Fundació Privada Sant Galderic, que atorga el primer premi per import de 1.235 euros i és l'entitat que tria el tema per a l’any següent; l'Ajuntament de Terrassa, que concedeix el segon premi per import de 600 euros, i la pròpia Societat Coral Joventut Terrassenca, que atorga el premi al millor pintor de l’entitat (si no ha obtingut un primer o segon premi), per import de 250 euros. L'acte de dissabte va comptar amb la presència de Ferran Cortada Sañé (vicepresident de la Fundació Privada Sant Galderic) i Joan Salvador Fabregat (tinent d'alcalde de l'àrea de Projecció de la Ciutat).
Els quadres de les obres presentades romandran exposats al Coro Vell uns 15 dies. El tema del proper any serà "Flors d’arbres fruiters".