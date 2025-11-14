Collage i fotografia per recrear el món interior a Terrassa

Des de diferentes perspectives i tècniques, un fil uneix les dues noves propostes artístiques que veuran la llum a partir d'aquest diumenge, 16 de novembre, a la Sala Muncunill de Terrassa, en el marc del Cicle Art Terrassa: l'anàlisi de l'interior de la ment humana. L'espai expositiu municipal situat a la plaça Didó s'obre a Ignasi Cabanes i les seves reflexions amb collage i a Moreno & Soria amb una mostra fotogràfica sobre els somnis.
La mostra d'Ignasi Cabanes romandrà a la Sala Muncunill del 16 de novembre al 18 de gener del 2026. Titulada "Frag’ments", es tracta d'una combinació de collage i paraula que explora el món interior. Segons la presentació del treball, "cada obra és una finestra als dubtes, a les certeses que es trenquen i als camins que es desdoblen". Amb textos que dialoguen amb imatges i textures, la sèrie "parla dels pensaments introspectius —tant els que ens aclaparen com els que ens alliberen— i dels contrastos que defineixen la vida: la llum i l’ombra, el silenci i el soroll, el caos i l’ordre". El de Cabanes és un recorregut per tot allò que no sempre es veu, "però que sempre és dins nostre".
Enfocament innovador
Al mateix edifici, Moreno & Soria exposaran fins al 18 de gener del 2026 una sèrie fotogràfica conceptual, "Pensava que me’n recordaria-I thought I would remember", que destaca "pel seu enfocament innovador i la hibridació de disciplines", segons manifesta la presentació d'un projecte que explora la capacitat de la fotografia "per recrear la distorsió i surrealisme dels somnis".
A partir de la realitat capturada, "la fotografia s’obre a manipulacions i interpretacions que difuminen la línia entre realitat i ficció, i exploren temes com la identitat, el temps i la memòria. També l’ombra, amb la seva profunditat i misteri, esdevé un element clau per crear atmosferes oníriques". L’exposició proposa imatges recreades que evoquen sensacions etèries, espais desdibuixats i penombres, i convida el públic a reflexionar sobre la percepció, la memòria i la connexió.