Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 14, 15 i 16 de novembre

Erren aquells que sostenen que la vida cultural de Terrassa experimenta una espècie de moment vall, de baixada, entre l'inici de la tardor i l'eclosió nadalenca. Caps de setmana com el que tenim ja al damunt contradiuen aquesta asseveració. Hem espigolat l'àmplia oferta i deixem caure algunes propostes.
Teatre
“Boja” retrata en primera persona l’experiència de l’actriu Mariona Esplugues amb un trastorn mental. Al Teatre Alegria. Aquest divendres, 14 de novembre, 19 hores.
Xerrada
Sessió divulgativa sobre l'obra i la vida George Bizet, a càrrec del compositor i tenor Joan Martínez Colás. A l'Ateneu Terrassenc. Divendres, 19 hores.
Virtuosisme
La cantautora Judit Neddermann i el virtuós guitarrista Pau Figueres ofereixen un espectacle conjunt al Teatre Principal. Divendres, 21 hores.
Tribut
Concert del grup Alchemy Project, tribut a Dire Straits. A la Sala Rasa 64. Divendres, 21.30 hores.
Havaneres
Concert d'havaneres i cançó de taverna amb Sa Parranda, al casal cívic de Can Boada. Dissabte, 19 hores.
Més teatre
Representació de la comèdia “Un joc indecent”, dirigida per Óscar Contreras, a la Sala Crespi. Dissabte, 20.30 hores.
Un altre tribut
Actuació de Querencia Animal, conjunt de tribut a El Último de la Fila, de nou a la Sala Rasa 64. Dissabte, 22 hores.
Ballet obert
Mostra de classe de ballet i taller infantil de dansa per a infants a partir de 4 anys. A l’Espai de Dansa Mireia Ferrer, al número 119 del carrer de Montserrat. Dissabte, 18 hores.
Gòspel
Fidel a la seva cita anual, Gòspel Vallès presenta "Soul&Fire", espectacle que oferirà a l'Auditori Terrassa, aquest dissabte, a les 21 hores.
“Flashmob”
Cinc associacions de cultura andalusa de la CEAT participaran a una coreografia amb motiu del Dia Internacional del Flamenco. Al raval de Montserrat. Diumenge, 18 hores.
Piano
Concert íntim a veu i piano amb Raquel Jezequiel, al Baumann Bar. Diumenge, 12 hores.
Alícia flamenca
Flamencología Terrassa celebra el 15è aniversari del reconeixement del flamenco com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i el 160è de la publicació del llibre "Alícia al país de les meravelles" amb l'espectacle "Alicia en el país del flamenco". A la Sala Crespi, a les 19 hores d'aquest diumenge.