Terrassa és un festival de novel·la criminal

És la segona edició, però la seva concepció i la seva prestància conviden a considerar-la com si fos la primera: tindrà més força, més autors, compta amb més suport institucional i canvia el seu nom amb vocació de continuïtat i consolidació: el festival de novel·la negra de Terrassa, que ja es va celebrar al març de l'any passat amb el títol de Black Vallparadís, es reconverteix en Crim i Misteri, i tindrà lloc en dos escenaris de la ciutat el 12 i el 13 de desembre vinents. Comptarà amb més de 30 escriptors i inclourà taules de debat, concursos, signatura de llibres, el lliurament d'un premi i una donació de sang.
Paz Velasco, Angelique Pfitzner, Laia Vilaseca, Almudena Almagro (comissària del festival), Ulises Bértolo, Vicente Corachán i Toni Sensada, entre altres, participaran en un esdeveniment que es desenvoluparà a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i l'Auditori i que ha estat organitzat, de nou, per l'associació Objetivo Más Letras amb el suport de l'Ajuntament. L'entitat deixa clar que estrena nom per al certamen "amb l'objectiu de consolidar-lo".
La del 12 i la del 13 de desembre seran les jornades centrals del festival, però aquest impulsarà activitats complementàries de promoció cultural. L'objectiu general és que l'esdeveniment "resti instaurat a la ciutat amb periodicitat anual i que és desenvolupi transversalment, implicant a diferents entitats i sectors, creant eixos culturals, socials, educatius i d'activació econòmica".
Les propostes seran gratuïtes. L'estrena se celebrarà a la BCT el divendres 12 de desembre amb una taula de debat dedicada a la novel·la negra catalana i la seva aportació al gènere. Hi participaran autors com Laia Vilaseca, Miquel Aguirre o Jordi Dausà.
Espai de trobada
Per al dissabte s'ha previst el gruix de les activitats, que es duran a terme a l'Auditori durant tot el dissabte. En la jornada, amb cinc taules temàtiques, intervindran autors i especialistes en el gènere com Ferran Grau, Paz Velasco, Ulises Bértolo o Montse Ríos. L'organització disposarà a l'Auditori un espai de trobada literària entre escriptors, escriptores i públic. No sols se signaran llibres. També, els uns i els altres podran intercanviar idees.
Durant el festival es donaran a conèixer els guanyadors del premi a Millor Novel·la Negra en Català 2024-2025 i el premi al millor relat jove, concurs en el qual han participat estudiants de 15 a 18 anys d'instituts de Terrassa. Els organitzadors han obtingut el patrocini del Club Natació Terrassa i el Ateneu Terrassenc per als guardons.
En la setmana que s'iniciara el 8 de desembre, les biblioteques municipals col·laborarán en l'organització d'actes al voltant del gènere literari del crim. I des de l'1 de desembre fins al 14 del mateix mes, els impulsors del festival i el Banc de Sang realitzaran una campanya de promoció de la donació de sang.
Les taules de debat del 13 de desembre
-10.15 hores. "El cibercrim: nova realitat per a la novel·la negra".
-11.45 hores. "'True crime': sempre superant la ficció".
-13.15 hores. "Investigació privada i penitenciària".
-16.30 hores. "La psique criminal: assassins i sectes".
-18 hores. "Paradissos creatius a la novel·la de terror".