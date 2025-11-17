Festival de Poesia a Terrassa: "Al palmell del cor, et llegiran la vida, i la mort"

Quatre espais de Terrassa, de moment. Catorze poetes, de moment. Resten obertes més possibilitats de cara al futur, però els impulsors del primer Festival de Poesia Al Palmell del Cor volen anar a poc a poc i bona lletra. El final d'aquesta setmana suposarà l'inici d'un projecte promogut per Amics de les Arts i Joventuts Musicals, coordinat per David Millán i Masé Balaguer i dedicat a Roser López Monsò, poetessa terrassenca traspassada de manera prematura l'any 2014. "Al palmell del cor" és el títol d'un poemari de la Roser, artista visual, activa propagandista de la poesia, maquetista, divulgadora, entusiasta creadora.
Els organitzadors han presentat aquest esdeveniment poètic aquest dilluns a la seu d'Amics de les Arts. Maria Miralda, presidenta de l'entitat, ha subratllat que el festival "vol ser una plataforma per donar veu als poetes i les poetesses, perquè potser no existeixen suficients espais perquè llegeixin les seves obres, les presentin, les expliquin". Un altre objectiu és "connectar entitats i artistes".
El programa
El certamen, consistent en declamacions poètiques, es desenvoluparà aquest divendres, 21 de novembre, el dissabte 22 i el diumenge 23, a quatre llocs. El primer acte, divendres a partir de les 18 hores, obrirà la porta de la llibreria Abacus a les obres dels següents autors: Alfred Comerma, Norma Puerta, Jordi Sala Franc i Sara Sancho Capel. El dissabte, a les 12 hores, començarà el programa a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), amb Rosa Ferrer, Antonio Gómez i Isidre Lara.
El certamen, consistent en declamacions poètiques, es desenvoluparà aquest divendres, 21 de novembre, el dissabte 22 i el diumenge 23, a quatre llocs
L'Ateneu Candela és l'espai escollit per a la tercera entrega, dissabte a partir de les 18 hores, amb les intervencions de Josep Anglada, Carmen Kobiakova i Empar Sáez. El festival acabarà al cafè bar d'Amics de les Arts aquest diumenge vinent, a les 12 hores. Els protagonistes seran Marc Baltà, Lluís Paloma, Cristina El Mersali i Jordi Torres. Tots els autors participants són de Terrassa o estan vinculats a la ciutat.
Estils i generacions
Amb el festival, Amics de les Arts pretén "donar continuïtat i projecció de ciutat a les sessions iniciades a l'entitat l'any 2023", ha destacat David Millán, coorganitzador d'un esdeveniment que, a més de retre homenatge a la Roser, neix amb la intenció de representar les veus "de diferents estils i generacions", segons Masé Balaguer. I sempre, ha afegit Millán, amb la mirada posada en l'ampliació futura quant a nombre d'espais, de dies i de poetes. El 2026, Amics de les Arts preveu fer coincidir el festival amb una exposició. Ja ho ha deixat clar Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural: "El nom de l'entitat ho diu tot". El moviment poètic a Terrassa travessa un moment "molt important, tot i que pugui semblar minoritari, però amb accions com el festival es pot potenciar encara més", ha comentat David Millán.
El record a Roser López Monsò (1973-2014) ha estat present en gairebé totes les intervencions desplegades durant la presentació. David Millán no va arribar a conèixer-la, però ha sentit parlar tant d'ella que la seva exposició laudatòria ha descobert una artista pluridisciplinària, impulsora del treball d'Amics de les Arts "amb gran esforç divulgatiu", promotora del Laboratori Creatiu de l'entitat, historiadora, museògrafa, poetessa visual, treballadora de l''art tèxtil, art postal i maquetisme. Era, com la va definir Adela Ferrer, antiga presidenta d'Amics de les Arts, "lleugera i poderosa com la pluja fina".
Masé Balaguer ha llegit el poema que bateja el primer Festival de Poesia de Terrassa: "Al palmell del cor / et llegiran la vida / i la mort / a l'oliverar de plata. Ploren les cintes verdes / a la finestra de l'aigua. Al solc del cor / et llegiran la nit / i la terra eixuta / et vestiran de dol / i et cantaran la lluna. / Ploren els geranis vells / a la finestra del sol".