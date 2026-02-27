Gran festa del soul a Terrassa: Aretha, Otis Redding, James Brown

Més que un concert, és un espectacle integral, un homenatge total al soul , amb l’esperit d’Aretha Franklin i el de James Brown, abraçats tots dos a The Temptations i a Otis Redding. L’essència de Nova York arribarà aquest diumenge a LaFACT amb “The Best of Soul”.
“Els cantants i les cançons més emblemàtiques de la història del soul reviuran en un format inusual i envoltant”, avança la presentació d’un esdeveniment que proposa un viatge pels clàssics de llegendes del gènere, incloent-hi Percy Sledge i Sam Cooke. “The Best of Soul” trasllada a l’escenari els temes més emblemàtics d’un gènere que ha marcat la música.
El muntatge, que s’iniciarà a les 18.30 hores i tindrà una durada de dues hores, “no és només un concert, sinó una experiència espiritual i artística que captura l’essència de la ciutat dels gratacels, bressol del talent on la música floreix a cada racó”, segons LaFACT. La producció destaca per veus poderoses i una banda instrumental composta per bateria, piano, baix, guitarra, saxo i una secció de corda amb violoncel, viola i violí.