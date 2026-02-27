Samira Kadiri, cants sagrats entre Orient i Occident a Terrassa

Potser algú pot percebre una cosa similar a evocacions dels efluvis de “Les mil i una nits” quan Samira Kadiri deixi anar la seva veu a lloms de la suavitat mentre els acords dels instruments dels seus acompanyants suren en l’aire, travessant l’ambient, “De Alpujarras a Arafat”. Aquest és el títol del concert que la soprano marroquina Samira Kadiri i el seu grup oferiran aquest dissabte (19 hores) a l’Auditori Terrassa, escenari triat per al desenvolupament d’un recital de cants antics. “Cants sagrats entre Orient i Occident”, n’és el subtítol del concert, que tindrà una durada aproximada d’una hora i 20 minuts.
La cançó instrumental “Samaí” obrirà el programa, format, en un principi, per 14 peces, de “El corazón” a “Des ge”, detenint-se en “Pasión divina” o “Néctar de amor” i en una “Suplicación aljamiada” i una lloança igualment interpretada en aljamía, nom que rep la llengua romanç parlada pels cristians peninsulars sota el domini musulmà. L’equador del concert el marcarà la cançó “Lama bada”.
Una oració morisca precedirà al tema “Morena me llaman” abans que “Nostalgia granadina” prepari l’adeu d’una formació que diu practicar “una fusió artística i espiritual d’arrelats usos andalusís de l’edat mitjana”. El programa de Samira Kadiri proposa “formes musicals emanades de la mateixa font i que van influir i es van deixar influir per a arribar-nos a través de la Mediterrània amb altres trets i identitats múltiples”; i amb les seves petjades “ben presents al Marroc, Espanya, Grècia, Turquia, els Balcans, Síria...”
La primera impressió
La formació d’origen marroquí adverteix: “La primera impressió per a qui no ha tingut mai contacte amb aquesta música és tot un sobresalt i un descobriment”. Segons indica el conjunt, aquestes creacions musicals van arribar a la seva plenitud durant el període dels regnes de taifes, després que el músic persa Ziryab fundés la primera escola musical a Còrdova, al segle IX, portant, per exemple, les nubes de la cort abbasí de Bagdad, transformant-les i enriquint-les, donant nova vida i impuls a l’art andalusí”. El programa que es desplegarà a l’Auditori Terrassa està concebut com “una trobada” entre les formes andalusís de l’Est i les de l’Oest, “fonent-se en un sol idioma que dialoga”. Els intèrprets pretenen fixar “els missatges d’amor i de pau” a través de melodies, asseguren.
Al capdavant de tot plegat se situa Samira Kadiri, una de les veus més rellevants del nord d’Àfrica amb una reconeguda trajectòria internacional. Va començar la seva formació al Conservatori de Tetuan, on va estudir solfeig i piano. Després va travessar l’estret de Gibraltar per rebre classes magistrals de cant operístic al Pacte Nacional de París de l’Institut Superior de Cadis, i va fer cursos de formació en interpretació de cants antics a l’institut Mirmar d’Istanbul.
A més de cantant i investigadora en el camp del repertori líric i musical mediterrani, és gestora cultural i ha ocupat càrrecs al Ministeri de Cultura del Marroc, entre altres funcions. Ha estat membre del Consell Nacional de Música de Rabat de la Unesco i del Comitè del Magreb de la mateixa institució internacional.
Musicòloga
L’any 2020, Kadiri va obtenir la Medalla de Plata de l’Acadèmia de les Arts, les Ciències i les Lletres de París. Dos anys després va ser guardonada amb la Medalla d’Or al Mèrit atorgada pel Consell Nacional de la Música de la Unesco. Va ser Ambaixadora Extraordinària de la Cultura l’any 2011. La musicòloga ha estat pionera en la interpretació de peces creades sota la forma de “lied” adaptat a cançons en àrab de compositors procedents d’aquest àmbit.
Samira Kadiri pujarà a l’escenari acompanyada de Younes el Dakar al llaüt, Aziz Samsaoui al qanun i el saz, Fathi Ben Yakoub al violí i Mouhsine Kouraichi i Khalid Ahaboune a la percussió, el segon amb un darbukka.