Miki Núñez fa el salt a la gran pantalla amb "El rastre del llop"

Havia participat en sèries d'èxit, però aquesta serà la seva primera experiència en llargmetratge. El cantant i actor de Terrassa Miki Núñez debuta al cinema amb "El rastre del llop", un film que s'estrenarà aquest divendres a les sales i vuirà una preestrena aquest dijous, 5 de febrer, a Sitges. La cinta es projectarà en català, amb versions subtitulades en castellà i anglès.
Aquesta és la sinopsi de la pel·lícula, un drama de 99 minuts de durada dirigit per María Ángeles Hernández. En ser mare i arran de la mort del seu germà, la Sofia torna al seu poble deu anys després. Ho fa per retrobar-se amb el seu pare, Gabriel, greument malalt i a punt de morir a causa de la vacuna Saturn25, inoculada fa 25 anys per un govern feixista que, davant la crisi climàtica i la superpoblació, va imposar la política del fill únic. Gabriel no va poder escollir: la malaltia del seu fill gran el va portar a engendrar la Sofia com a única esperança. Ara, mentre els “herois del sistema” comencen a patir una degradació física brutal i el poble es rebel·la per la manca d’aigua, la Sofia lluita per aconseguir un antídot i afrontar els secrets del seu passat.
La pel·lícula, coproduïda per 3Cat, està protagonitzada per Elisabet Casanovas, Andrés Herrera i Carles Francino, i integren el repartiment Elena Gadel, Miki Núñez, Carlos Cuevas i Lluïsa Mallol. La preestrena es farà aquest dijous 5 de febrer, a les 20 hores, al Casino Prado Suburense de Sitges i comptarà amb la presència de part de l'equip artístic i tècnic de la cinta.