Aquestes són les dues propostes que tancaran el Festival Jazz Terrassa

Quin millor emplaçament per celebrar (o començar a celebrar) els 20 anys d’existència que Terrassa, que és com casa seva? La Sant Andreu Jazz Band (SAJB), fundada per Joan Chamorro al barri de Sant Andreu, de Barcelona, l’any 2006, orquestra i escola, serà la formació encarregada de tancar el 45è Festival Jazz Terrassa el proper 27 de març. Un dia abans, al mateix escenari, la Nova Jazz Cava, arribarà una producció especial de "The Beatles, en blanc i negre”, el projecte del pianista, compositor i arranjador Nito Figueras que revisita cançons de la banda de Liverpool.
L’estimada colla de Sant Andreu vindrà (tornarà) en format big band, amb 22 músics, com correspon a l’hora de bufar espelmes de dues dècades precisament al lloc on el conjunt va participar en el seu primer festival. Serà un pas més en aquesta iniciativa creada amb el propòsit de generar un espai on joves músics poguessin aprendre, créixer i expressar-se a través del llenguatge del jazz. La música del conjunt combina elements del swing clàssic amb influències més modernes, creant un so fresc i vibrant que ha captivat audiències de tot el món. La banda ha compartit escenari amb artistes de renom com Jesse Davis, Terell Stafford, Wycliffe Gordon, Perico Sambeat i molts altres.
A més, ha enregistrat una trentena de discos (13 àlbums de la col·lecció Jazzing i 18 de la col·lecció Joan Chamorro Presenta) amb una gamma diversa d’estils i gèneres dins del jazz, des dels estàndards clàssics fins a composicions originals. Actualment, la Sant Andreu Jazz Band la componen uns 30 músics de 7 a 21 anys. De la SAJB han sortit músics com Andrea Motis, Rita Payés, Èlia Bastida o Joan Mar Sauqué. L’any 2021 la formació va obtenir el Premi Alícia al projecte educatiu, atorgat per l’Acadèmia Catalana de la Música.
Redescobrint The Beatles
“The Beatles en blanc i negre” és un projecte amb el qual Nito Figueras reinterpreta de manera molt personal algunes de les cançons més emblemàtiques del grup britànic amb el piano com a vehicle expressiu primordial. El compositor vindrà a Terrassa acompanyat de les vocalistes Anna Luna, Susana Sheiman, Txell Sust i Mone Teruel.
Amb aquestes incorporacions, el FJT ha anunciat ja l’eix central del cartell que es desenvoluparà a la Nova Jazz cava, amb noms com Carles Benavent, Felix Pastorius, Jon Irabagon, Dave Holland, Dave Douglas, Lionel Loueke, Toronzo Cannon, Ches Smith o Francesca Tandoi. Avui, a partir de les 21.30 hores, Javi Pareja Quartet serà el protagonista de la jam session.