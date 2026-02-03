El mag que treu una moto d'una capsa a Terrassa

Es diu Víctor Caballer, però ha adquirit el nom de Pando, el Mago, per als seus espectacles de màgia que són un compendi d’èxits. Malgrat la seva joventut (té 24 anys), fa molt de temps que aquest il·lusionista, enamorat de la màgia des dels 10 anys, ocupa un lloc destacat entre el grup de mags emergents a Espanya. Aquest diumenge passat va enlluernar el públic que va omplir LaFACT Cultural de Terrassa per veure un espectacle sorprenent, ple de carisma, que va culminar amb un número especial en el qual Pando va fer aparèixer una motocicleta de l’interior d’una capsa.
En un altre número, Víctor Caballer va instar el públic a fer ús de la calculadora; realitzant una suma aleatòria de xifres, el resultat va deixar bocabadat tothom: 10.261.901. Eren les 19.01 hores del dia 1 de febrer del 2026.
El seu va ser un espectacle de màgia modern, visual i ple d’emoció. Un cop acabada la funció, el mag d’origen valencià va sortir al vestíbul per fer-se fotos amb els seus seguidors, que cada cop són més. Molts infants van fer cua per fotografiar-se amb un il·lusionista que acumula més de 70.000 seguidors a Instagram i supera la xifra de 50.000 a YouTube i que, amb un muntatge molt centrat en elements visuals, és capaç de dur a terme més de 50 trucs en una sola funció.