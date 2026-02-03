Ja se sap on se celebrarà el concert d'homenatge a Llach a Terrassa

L’auditori de LaFACT ha estat l’escenari escollit per a la cita terrassenca amb “Llach-Gener 76. 50 anys”, l’espectacle que commemora el mig segle transcorregut des dels Concerts de la Transició i que es va obrir la setmana passada al Palau de la Música Catalana.
Terrassa forma part de la gira d’aquest esdeveniment, que compta en el seu elenc amb la cantant terrassenca Gemma Humet, i que acollirà la iniciativa el 29 de novembre, diumenge, a les 20 hores. Els preus per a aquesta producció de BarnaSants van dels 35 als 38 euros.
Aquest dimarts ja se n’havien venut més de la meitat de les entrades. Una de les protagonistes de l’espectacle és Gemma Humet, que el 27 de gener va cantar amb Llach “A força de nits” i “Ítaca”. La proposta, dirigida per Fermí Puig, Carles Girbau i Xavier Pintanel, s’articula en dues parts, amb suport audiovisual.
Èxit
Les entrades per al 27 de gener van volar. El 22 de gener, el director del Barnasants, Marçal Girbau, va anunciar que després de "l'èxit espaterrant" del concert inaugural "Llach-Gener 76. 50 anys" s'havia decidit obrir l'espectacle i fer-lo girar arreu. Terrassa és una de les ciutats escollides per a la gira, que aterrarà a la nostra ciutat el 29 de novembre. Farà un any que Gemma Humet advertia a xarxes socials que a casa seva s'havia activat el “mode Llach” i que estudiava fort de cara al projecte. "De vegades, la vida et fa regals", deia. Un any després, actuarà a la seva ciutat de la mà d'una commemoració històrica.
"Per garantir la màxima fidelitat i autenticitat, la direcció musical ha anat a càrrec de Manel Camp, autor dels arranjaments originals dels concerts del 1976. La seva presència assegura una connexió directa amb la sonoritat d’aquella època i, alhora, una adaptació subtil a les estètiques actuals", subratlla LaFACT. També forma part del projecte Santi Arisa, bateria del grup original que va acompanyar Llach l’any 1976. Amb ells, la memòria d’aquell equip —on també hi eren Laura Almerich, Tete Matutano, Quique Cano i Quico Romeu— reviu en un nou context. Completen la formació Borja Penalba (guitarres i veus), Jordi Gas (baix i veus), Anna Bosch (teclats) i Sofia Intrago (flauta). Les veus principals seran Gemma Humet i Joan Reig, reconeguts “llachians”, que reinterpreten "amb respecte, sensibilitat i força" el mateix repertori que ara fa 50 anys va cantar Lluís Llach al Palau d’Esports.