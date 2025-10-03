Un Cicle Gaudí de cinema més accessible a Terrassa

El Cicle Gaudí de cinema incorporarà aquesta temporada a Terrassa dues noves mesures d’accessibilitat: la subtitulació en català i l’audiodescripció a través de l’aplicació mòbil Audescmobile.
El programa, que començarà el divendres 17 d’octubre, es durà a terme a la sala polivalent de l’escola la Nova Electra, al barri d’Ègara, a les 21 hores. La primera sessió, la del 17 d’octubre, serà “Wolfgang”, de Javier Ruiz Caldera. La següent, el divendres 21 de novembre, estarà dedicada a “Sorda”, el film d’Eva Libertad. En la tercera sessió, el 16 de desembre, es projectarà “Molt lluny”, dirigida per Albert Oms. L’entrada costa 4,5 euros.
Els diners recaptats es destinaran a projectes socials al barri d’Ègara, l’associació veïnal del qual col·labora amb el circuit juntament amb el Grup de Dones d’Ègara. El cicle l’impulsen l’Ajuntament i l’Acadèmia del Cinema Català.