Un director de Terrassa al festival creat per Robert De Niro

El llenguatge del cinema, salvant (no sempre és necessari) les barreres idiomàtiques, esdevé universal quan endevines la tecla. I si el rerefons temàtic és el d’un problema social tan estès com la falta d’habitatge, la universalitat del missatge guanya més números. Un cineasta de Terrassa, Ignacio Rodó, ho ha intentat i, sembla, ha endevinat la tecla referida. Ha participat al Festival de Tribeca, a Nova York, on ha presentat el seu curtmetratge “Al fresco”. És una obra de vuit minuts que aborda la creixent crisi de l’habitatge, sobretot en les grans ciutats.

El revestiment és de comèdia negra, i el tràiler del curt ja deixa clara aquesta aroma de riure, o somriure, amb regust amarg, en un pas més en la tradició de fer formalment amable el que inquieta per arribar més i millor al destinatari. “El to és de comèdia, però el curt neix de la realitat de moltes persones que, com el protagonista, s’enfronten a la cruel paradoxa d’haver de viure en condicions extremes només per poder sobreviure en una ciutat. A Espanya, especialment a Barcelona i Madrid, aquesta és una situació que afecta milers de persones cada dia”, explica el director.

El protagonista del curt “Al fresco” és un home (jove, però no gaire) que puja les escales d’un edifici mentre parla amb la seva mare per tranquilitzar-la: que sí, mare, que ell és el primer interessat en aconseguir un sostre per marxar del niu. És l’home que ha de suportar el comentari graciós de l’agent immobiliari quan el llogater en potència li confessa que en un primer moment havia buscat un pis. “Per a tu sol?”, li pregunta el venedor. Ara s’ha de conformar, si pot, amb una habitació.

El cineasta considera que el festival de Tribeca ha estat "un aparador perfecte" per a la seva obra

“Al fresco” no ha obtingut cap premi a Nova York, però l’objectiu principal del seu autor era mostrar el producte en un aparador com aquest, un esdeveniment prestigiós, el Festival de Tribeca, creat per Robert De Niro. El festival es va celebrar del 4 al 15 de juny a Nova York, on el curt de Rodó s’ha projectat set vegades (sis per al públic en general i una per a premsa i indústria). “Tothom entén el problema de l’habitatge”, reitera Rodó. I a Nova York, “encara més; allà et demanen preus brutals per una habitació”.

Molt seriós

Enginyer informàtic de formació, Ignacio Rodó (Terrassa, 1986) és director de producció i cultiva la seva passió creadora quan aconsegueix esgarrapar temps a la seva ocupació professional principal. Ha aprofitat una pausa laboral per viatjar a Nova York a presentar, en format de curt i formes de comèdia, “un drama molt seriós”. Una important cadena ja li ha comprat el curt i Rodó té al cap uns quants projectes més o menys avançats, alguns d’ells de sèries i llargmetratges. De moment, insisteix en els curts, i no sols per economia: “Reivindico aquest format per la seva capacitat d’arribar a molta gent, i d’arribar molt bé”.

Rodó prepara altres projectes, però reivindica el format de curtmetratge; va dirigir el seu primer curt l'any 2007

“Al fresco” ha obtingut ja set premis en pocs mesos i continua el seu recorregut per festivals. Ha estat seleccionat en cinc certàmens qualificadors per als premis Goya: Filmets, Mecal, Elche, Ibizacinefest i Ibicine. Al barri de Tribeca ha assolit “l’aparador perfecte” per a una obra rodada en un sol pla seqüència a Barcelona, amb la càmera seguint l’home que visita l’ùnica habitació que es pot permetre. Amb la visita sabrà per què compartir un habitatge s’adapta al seu pressupost. Ell simbolitza en un pla seqüència les dificultats d’accedir a un sostre, “un tema que ressona a nivell global”, conclou el director.