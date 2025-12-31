Històries de pastors en dies del Nen Jesús a Terrassa

El centre cultural El Social es prepara per a la intensa última cursa teatral de la seva aposta nadalenca a Terrassa. “Els Pastorets d’El Social” encara uns dies bojos amb quatre dates de representacions de l’obra al Teatre Principal. Les funcions seran aquest dissabte (18.30 hores), diumenge (11) i el 6 de gener, dia de Reis (18.30 hores). Totes tenen el mateix preu: 15 euros. L’altra aportació pastoral nostrada, “Ganàpia i Cigronet”, omplirà la Sala Crespi d’aventura nadalenca i lluita entre entre el bé i el mal els mateixos dies. L’obra, a càrrec de PAM Teatre amb la col·laboració del Casal de Sant Pere, es representarà aquest dissabte (18 hores), diumenge (també a les 18) i el 6 de gener (19 hores). Els preus: 12 euros, que es rebaixen a 10 per a socis, jubilats i menors de 12 anys.
Amb “Els Pastorets”, El Social torna a representar, com fa des del 1921, l’obra de Josep Maria Folch i Torres que va ser estrenada cinc anys abans, el 24 de desembre de 1916 i va catapultar l’escriptor com a autor de teatre. El relat de l’adveniment del Nen Jesús va tenir, en el cas d’El Social, una versió infantil escenificada el 28 de desembre. PAM Teatre porta a l’escenari la història de “Ganàpia i Cigronet” basada en un text del terrassenc Francesc A. Izquierdo. Gràcies a la màgia del Nadal, en Ganàpia, el mosso d’una masia catalana de principis del segle XX; i la Cigronet, la pubilleta, és troben a la Palestina dels dies en què ha de néixer Jesús.