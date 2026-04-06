Un monòleg de dansa “millenial” a Terrassa

La temporada d’arts escèniques reprèn el pols, desaccelerat durant la Setmana Santa, amb un espectacle innovador. Arriba a Terrassa “POP”, una proposta de dansa de LaSúbita, un monòleg de ball “millenial” travessat per l’humor, però també per les pors. Aquesta creació de Laura Alcalà Freudenthal i Irene Vicente Salas es representarà al Teatre Principal aquest divendres vinent, a partir de les 19 hores.
Laura Alcalà és l’encarregada de pujar a l’escenari per desplegar aquesta mena de retrat en forma de monòleg, “un espectacle intimista que, des de l’humor, explora la fragilitat, les obsessions, la frustració i el pas del temps”, com exposa la presentació d’una obra d’una hora de durada en la qual una dona de 33 anys “intenta arribar a tot, però no arriba a res: ballarina que no calla, mare que estima i fuig, amiga, germana, filla, professional”.
Ficcions
Valenta i poruga, preciosa i lletja, forta però fràgil, segura i insegura, una dona que conté el que totes contenen. Ella, Laura Alcalà, ho explica amb històries d’amor i passió “que condueixen a l’autodestrucció, ficcions, paisatges i estats del cos”.
La coordinació tècnica de l’espectacle és de Gabriela Bianchi. La il·luminació i el so, de Camille Latron. L’entrada per veure “POP” aquest divendres costa 15 euros.