Aquí teniu David Guapo: "Que no nos frunjan la fiesta"

En aquest cas, la frase “exhaureix totes les entrades allà on va” dista de ser un mer eslògan publicitari, pel que sembla. Aquest dilluns a penes quedaven bitllets per veure David Guapo aquest dijous vinent, 9 d'abril, a Terrassa. El cèlebre humorista actuarà a LaFACT en una de les escales de la gira del seu espectacle “Que no nos frunjan la fiesta”, on comparteix amb el públic la seva visió més personal sobre la família, les relacions de parella, la tecnologia i moltes altres situacions quotidianes. L’actuació començarà a les 21 hores.
En la seva tònica habitual, David Guapo fa ús de la música, la improvisació i un humor afilat per construir un espectacle que fusiona monòleg i diàleg amb el públic. Com indica la presentació del programa, “Que no nos frunjan la fiesta” “més que un simple monòleg, és una experiència interactiva que convida a riure’s d’un mateix i que deixa reflexions divertides que acompanyen a l’espectador més enllà del teatre”.
La proposta és un xou de comèdia en viu en el qual aquest humorista multidisciplinari combina actuació, improvisació i música “amb ironia, frescor i molta desimboltura”. Més de 500.000 espectadors de tot el món han vist “Que no nos frunjan la fiesta”, un xou de 85 minuts de durada.
És un artista reconegut en el panorama internacional com un dels millors monologuistes de parla hispana
David Callejón (Barcelona, 1980) es va convertir en David Guapo l’any 2003, quan va debutar al bar Mediterráneo, un local del carrer de Balmes de la capital catalana. És còmic, actor de cinema, presentador de televisió, músic i compositor, entre altres facetes d’un artista reconegut en el panorama internacional com un dels millors monologuistes de parla hispana amb una intensa presència a xarxes socials, on acumula més de mig milió de seguidors. Ha trepitjat milers d’escenaris de tot el món i fa poc més de 15 anys va arribar el moment de vertígen que va catapultar la seva carrera. Va ser el 30 de febrer de 2011, quan va aparèixer per primera vegada al programa “El club de la comedia” (La Sexta) , arribant a ser “trending topic” mundial amb un monòleg sobre les exparelles.
Ja rebatejat artísticament com a David Guapo es va convertir en el primer monologuista d’Espanya a aparèixer amb una guitarra a la televisió en el format de monòleg, barrejant així la seva passió musical amb la humorística. Va trencar esquemes en el gènere, extrapolant a milions de llars el que s’havia forjat a bars i locals. El verb “frunjir”, de la seva invenció, ha esdevingut una paraula present en molts àmbits com a sinònim d’un verb més malsonant. David Guapo és humor d’estil blanc.