Terrassa serà la seu del Festival Grunge Is Not Dead XL, un macroconcert dedicat a aquest subgènere de rock alternatiu sorgit als Estats Units a finals dels vuitantai principis dels noranta . L’11 d’abril, dissabte de la setmana vinent, la Sala Rasa 64 acollirà per primer cop aquesta convocatòria, que començarà a les 20 hores i comptarà amb tributs a Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden i Alice In Chains.\r\n\r\nLa banda Black Hole Jam oferirà un tribut doble, a Pearl Jam i Soundgarden, mentre que RadioBleach homenatjaran la mítica formació liderada per Kurt Cobain. Els Foo Fakers s’encarregaran de recordar els Foo Fighters. The Rooster Project, del tribut a Alice in Chains.\r\n\r\nEl festival ha exhaurit bitllets a diversos punts d’Espanya. El cost de l’entrada al local del carrer de la Rasa per a l’11 d’abril és de 16,83 euros.\r\n