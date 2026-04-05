Atenció: Nirvana i més grunge a Terrassa

La Sala Rasa 64 prepara un gran concert per a l'11 d'abril

  • Una de les bandes que participaran al tribut

Publicat el 05 d’abril de 2026 a les 09:00

Terrassa serà la seu del Festival Grunge Is Not Dead XL, un macroconcert dedicat a aquest  subgènere de rock alternatiu sorgit als Estats Units a finals dels vuitantai principis dels noranta . L’11 d’abril, dissabte de la setmana vinent, la Sala Rasa 64 acollirà per primer cop aquesta convocatòria, que començarà a les 20 hores i comptarà amb tributs a Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden i Alice In Chains.

La banda Black Hole Jam oferirà un tribut doble, a Pearl Jam i Soundgarden, mentre que RadioBleach homenatjaran la mítica formació liderada per Kurt Cobain. Els Foo Fakers s’encarregaran de recordar els Foo Fighters. The Rooster Project, del tribut a Alice in Chains.

El festival ha exhaurit bitllets a diversos punts d’Espanya. El cost de l’entrada al local del carrer de la Rasa per a l’11 d’abril és de 16,83 euros.

