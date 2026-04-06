Molt amics de la poesia i el conte a Terrassa

Dos, vinculats en temàtica i esperit (poètics) però de diferent format, arriben a la setena edició, igual que el tercer, dedicat als contes. El quart ja acumula més veterania: és el 23è premi Agustí Bartra, de poesia catalana. Amics de les Arts ha obert les convocatòries de les quatre distincions literàries, el termini de les quals acabarà al juliol.
L’Ajuntament de Terrassa i Amics de les Arts i Joventuts Musicals han convocat el setè Premi de Videopoesia en Català per a Joves Marta Pessarrodona, adreçat a joves de fins a 35 anys interessats en la creació videopoètica. Els treballs han de ser originals i inèdits, en llengua catalana i de temàtica lliure. Cada participant pot presentar una única obra, amb una durada d’entre un i tres minuts, en format digital MP4. El premi està dotat amb una beca de 1.000 euros “destinada a fomentar la continuïtat en la creació videopoètica”. La presentació s’ha de fer per correu electrònic, adjuntant el videopoema i un document amb les dades personals.
A Marta Pessarrodona està dedicat també el setè Premi de Poesia Catalana per a Joves, que també arriba a la setena edició i està dotat amb el mateix premi, I afectat pel mateix termini: acaba el 31 de juliol.
Inèdits
El Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra s’atorgarà a un llibre de poemes inèdits i en català. No s’hi podran presentar els guanyadors d’edicions anteriors. El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador, en règim de coedició amb Pagès Editors, i el temps de presentació d’escrits acabarà també el 31 de juliol. El dia 15 del mateix mes expirarà el corresponent al setè Premi Ciutat de Terrassa de Contes, dedicat a Anna Murià, amb una dotació de 3.000 euros i la publicació del llibre guanyador, també amb Pagès Editors.
Els veredictes es faran públics a la Festa de les Lletres, organitzada per l’Ajuntament. L’acte del 2025, que incloïa el concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, de l’Ateneu Terrassenc, es va celebrar el 19 de novembre.