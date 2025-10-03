Un Raval ple de llibres en català

Arriba la tercera edició de la Fira del Llibre en Català de Terrassa. Se celebrarà aquest dissabte, de 10 a 20 hores, a un raval de Montserrat que comptarà amb dos escenaris i 31 parades de llibreries i associacions.
Impulsada per la Comissió de Llengua i Cultura del Consell de la República de Catalunya – Terrassa, la fira inclourà sessions de signatura d’autors i il·lustradors i activitats per a totes les edats. Són diverses les entitats que hi participaran. Amics de les Arts i Joventuts Musicals gestionarà una carpa pròpia on escriptors i escriptores de la institució podran exposar i presentar les seves obres. Hi seran Anna Mallorquí, Roser Cabacés, Ferran d’Armengol, Masé Balaguer, Pep Cortès, David Millán, Joan Tamayo, Tessa Julià, Jordi Ibáñez i Antoni Perarnau. A la parada de l’Ateneu Terrassenc signaran obres Sílvia Alcàntara i Jordi Torres (hi seran durant tot el dia), Montse Rusiñol (de 12 a 13 i de 18 a 19 hores), Rosa Maria Ferrer (de 13 a 14 hores) i Masé Balaguer (de 17 a 18).
Eixos
Els organitzadors de l’esdeveniment en destaquen set eixos: la programació infantil i juvenil; la mirada al País Valencià, enguany convidat d’honor; el mil·lenari de Montserrat; la visualització de la tasca d’editors, traductors i correctors; l’atenció a guionistes de teatre i cultura popular; el reconeixement als escriptors terrassencs Feliu Formosa i Jaume Cabré; i la promoció de la fira a poblacions veïnes.
L’egarenc Salvador Comelles, professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB i autor de literatura infantil i juvenil, serà l’encarregat de la inauguració de la mostra, que al matí serà escenari d’una conversa amb l’editora Antònia Carré i la periodista de TV3 Rosa Talamàs, ambdues terrassenques, sobre com “les dones han passat de fer llibrets de llom, a escriure llibres”.
A les 13 hores, el cantautor i compositor Miquel Pujadó oferirà una xerrada-concert a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa. L’espectacle, “Ocells de pas”, repassarà la història de la poesia catalana amb cançons.