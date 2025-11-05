Una cloenda d'aniversari coral en gran a Terrassa

La coral 4VeusCor clourà els actes del seu 25è aniversari aquest dissabte vinent amb dos concerts (a les 17 i les 19 hores) a l’Auditori de Terrassa. Amb el títol “Veus en dansa”, i acompanyats per l’Esbart Coral, interpretaran el “Retaule de cançons catalanes” d’Albert Guinovart i “El Mirador” de Josep Vila, dirigits per Manel Cubeles i Mercè Pérez. Integrada per 70 cantaires, 4VeusCor forma part de Terrassa Ciutat Coral.
“Aquest espectacle és el nostre regal per celebrar 25 anys de trajectòria, una música que ens connecta amb les arrels, però amb una mirada actual, contemporània, on la dansa no només acompanya: interpreta, diu, emociona” explica Arantza Amondarain, presidenta de la coral. Les dues obres ens vinculen “amb la nostra memòria col·lectiva, però des d’una mirada nova, exigent i emocionant. Guinovart i Josep Vila han posat llum nova sobre les cançons que ens acompanyen des de sempre”, agrega la presidenta.
Una suite
Amb l’acompanyament al piano de Daniel Garcia, a la primera part s’interpretarà el “Retaule”, una suite de sis cançons catalanes arranjades per Guinovart, amb una coreografia creada per a aquest concert per Jordi Sucarrats, director de l’Esbart Coral. La coral interpretarà també “El Mirador”. Entre les dues peces hi haurà un interludi musical a càrrec del pianista Adrià Crespo, qui interpretarà les “Festes llunyanes” de Frederic Mompou.
La coral va encetar els actes d’aniversari amb un concert el 15 de juny, quan va repassar algunes de les peces més emblemàtiques interpretades en aquest quart de segle. Aquell dia va estrenar la cançó “Quatre veus, totes alhora”, composta per a aquesta efemèride pel professor Miquel Garcia Clapé, fundador i director de la coral durant 16 anys. Una trentena d’antics cantaires es van afegir per cantar plegats dues cançons del repertori. L’entitat va organitzar també una exposició de fotografies al vestíbul de l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa (EMM-CT). La celebració va continuar el passat 5 d’octubre, quan una cinquantena de cantaires i antics cantaires van pujar a la Mola, on van interpretar diverses cançons.
Trajectòria
La coral va néixer l’any 2000, arran de la iniciativa d’un grup de mares d’estudiants de l’EMM-CT, sota la promoció de l’associació de mares i pares d’aquest centre "i per donar ales a les seves inquietuds musicals".
L’any 2000, amb motiu del seu desè aniversari, va adoptar el nom actual de “4:Veus.Cor” i l’any 2016, va constituir-se com associació, amb la denominació actual de 4:Veus.Cor de Cantaires Amics del Conservatori de Terrassa.
Tot i el seu caràcter amateur, el nivell del cor ha anat en augment, fins a poder abordar obres com “La Passió segons Sant Joan”, de Johan Sebastian Bach (març de 2024), amb l’Orfeó de Sabadell i l’Oh!rquestra. Aquest darrer desembre, la coral va interpretar, amb l’orquestra simfònica i cors del Conservatori, fragments de “El Messies” de Händel en tres concerts, un dels quals dedicat a la Marató de TV3. També va participar en el cor de l’òpera “Orfeo ed Euridice”, de Gluck, amb l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès i la Jove Orquestra de la mateixa ciutat.