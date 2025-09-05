Una tardor de "migas" d'or i silenci a Terrassa

Com s’exposen unes “migas”? Helena Laguna Bastante no mostra el pa ni la farina en resultat afeixugat o solt, sinó un procés que va més enllà de l’àmbit culinari per transitar per la memòria i l’homenatge. “Fer Migas. Un assaig sobre memòria, pèrdua i llenguatge” és un projecte artístic que part de l’analfabetisme de l’àvia d’Helena Laguna “i del seu desig de preservar la recepta de les ‘migas’ manxegues”. L’exposició d’Helena Laguna s’inaugurarà aquest dissabte, a les 18 hores, a la Sala Muncunill en el que suposa una represa del cicle Art Terrassa, i es podrà visitar a l’espai cultural de la plaça Didó fins al 9 de novembre. Aquest dissabte, 6 de setembre, s’obre també “L’Or del Silenci”, de Fèlix Sampietro.
Laguna va guanyar una beca Terrassa Crea 2024 i aquest any ha aconseguit una residència artística en arts visuals a la Masia de Ca n’Anglada. La proposta multidisciplinària d’aquesta jove artista terrassenca a la Muncunill “esdevé un espai potencial on reflexionar sobre el llenguatge i l’escriptura, així com un incentiu per buscar nous suports o maneres de captar i guardar un coneixement que passa directament pel cos”, indica la presentació de la mostra. Aquesta s’entén com un assaig “per pensar en diferents tècniques i disciplines sobre els límits i tensions de la memòria, la pèrdua i el llenguatge; així com de la poètica al voltant del cos, l’espai, el gest i la traça com a noves formis possibles d’escriptura somàtica”. Per cert, tradicionalment la recepta de “migas” a la Manxa es basa en l’ús de pà dur.
L’Or del Silenci
La Sala Muncunill acollirà també a partir d’aquest dissabte, i fins al 5 d’octubre vinent, un “llibre d’artista”, l’exposició “L’Or del Silenci” de Fèlix Sampietro, un retall i dissecció de textos “que creen noves narratives visuals”.
Tampoc en aquest cas cal esperar una exhibició d’obres a l’ús, quelcom convencional, sinó una cohabitació de nous conceptes amb nocions tradicionals. Segons un altre artista, Jordi Badiella, autor del text de presentació, l’art de Sampietro “és un full, un llibre, un objecte escrit capaç de travessar lleuger la intuïció (presència), però que és frenat en la deducció (discurs)”.